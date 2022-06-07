Piyasalarda son durum: Sterlin ne kadar oldu? (7 Haziran 2022)
Dolardan ve Euro'dan sonra İngiliz Sterlini de yükselişini sürdürüyor. 7 Haziran Salı günü sabah saatlerinde yurttaşlar ve yatırımcılar döviz kurunu yakından takip ediyor. İşte İngiliz Sterlini'nde son durum...
Sterlinin satış fiyatı 20,7961 TL'den işlem görürken alış fiyatı 20,7485 seviyesine ulaştı.
Bugün Hazine'nin 6 ve 10 yıl vadeli tahvil ihaleleri de takip edilecek.
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Kimse bizden şunu beklemesin, bu iktidar faizi artırmayacaktır, tam aksine biz faizi düşürmeye devam edeceğiz" dedi.
Faizi düşürmekten bahsetmesinin nedenini ise Erdoğan şöyle açıkladı:
"Bu ülkede yatırımcı birinci derecede kamu bankalarıyla, dahil olursa özel sektör bankalarıyla da, düşük faizle sağladığı kredi ile ne yapsın, yatırıma girsin. Mevcut yatırımlarını daha da geliştirsin ve genişletsin, bununla istihdam sağlayalım, bununla üretimi artıralım, bununla ihracatı daha da artıralım ve bununla büyümeyi sağlayalım"
Sterlin yükseliyor. Haftanın ikinci iş gününde en çok aranan cümle "sterlin neden yükseliyor, sterlin yükselmeye devam eder mi?" soruları oldu.
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