Piyasalarda son durum: Sterlin ne kadar oldu? (7 Haziran 2022)

07 Haziran 2022 Salı, 09:39

Sterlinin satış fiyatı 20,7961 TL'den işlem görürken alış fiyatı 20,7485 seviyesine ulaştı.

Bugün Hazine'nin 6 ve 10 yıl vadeli tahvil ihaleleri de takip edilecek.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Kimse bizden şunu beklemesin, bu iktidar faizi artırmayacaktır, tam aksine biz faizi düşürmeye devam edeceğiz" dedi.

Faizi düşürmekten bahsetmesinin nedenini ise Erdoğan şöyle açıkladı:

"Bu ülkede yatırımcı birinci derecede kamu bankalarıyla, dahil olursa özel sektör bankalarıyla da, düşük faizle sağladığı kredi ile ne yapsın, yatırıma girsin. Mevcut yatırımlarını daha da geliştirsin ve genişletsin, bununla istihdam sağlayalım, bununla üretimi artıralım, bununla ihracatı daha da artıralım ve bununla büyümeyi sağlayalım"

Sterlin yükseliyor. Haftanın ikinci iş gününde en çok aranan cümle "sterlin neden yükseliyor, sterlin yükselmeye devam eder mi?" soruları oldu.