Merkez Bankası Başkanı Karahan Meclis'te sunum yapacak!
6 Mayıs'ta yapılacak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında, Karahan’ın Türkiye ekonomisi enflasyon ve para politikası üzerine kapsamlı bir sunum yapması bekleniyor. Faiz kararları ve enflasyonla mücadele de gündemin ana başlıkları arasında olacak.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında 6 Mayıs’ta yapılacak toplantıda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın milletvekillerine bir sunum yapması planlanıyor.
Karahan’ın, küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası gibi önemli konularda kapsamlı bir sunum yapması bekleniyor.
Toplantıda, TCMB'nin faiz kararları ve enflasyonla mücadeleye dair gelişmelerin ön plana çıkacağı tahmin ediliyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'na göre, Başkan, Banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na bilgi vermekle yükümlü.
En Çok Okunan Haberler
-
- TRT muhabirinden 'muhaliflere suikast' çağrısı
- İmamoğlu’nun Özel Kalem Müdürü'ne bir garip soru!
- İstanbul'da yeni miting adresi belli oldu
- Gül'ün 'İmamoğlu' tepkisi rahatsız etti
- Suçun üstünü örten cüppe
- 'Tüm Türkiye’ye ilan ve ifşa ederiz ki...'
- 25 kişi hakkında iddianame hazırlandı
- Muhaliflere 'suikast' tehdidinde bulunmuştu
- Doktorlardan endişelendiren açıklama
- Türkiye'deki sığınmacı sayısını açıkladı