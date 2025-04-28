Merkez Bankası Başkanı Karahan Meclis'te sunum yapacak!

Yayınlanma: 28.04.2025 - 16:37

Güncelleme: 28.04.2025 - 16:37

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında 6 Mayıs’ta yapılacak toplantıda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın milletvekillerine bir sunum yapması planlanıyor.

Karahan’ın, küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası gibi önemli konularda kapsamlı bir sunum yapması bekleniyor.

Toplantıda, TCMB'nin faiz kararları ve enflasyonla mücadeleye dair gelişmelerin ön plana çıkacağı tahmin ediliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'na göre, Başkan, Banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na bilgi vermekle yükümlü.