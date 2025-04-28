Merkez Bankası'ndan bankalara yeni talimat: Hesaplamalar değişiyor!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası zorunlu karşılıklar için ödenen faizin hesaplanma yönteminde değişikliğe gitti. Yeni düzenleme ile banka faiz hesaplamasında kullanılan yöntem değişerek, Türk Lirası'nı desteklemesi beklenen etkiler yaratması öngörülüyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılıklar için ödenen faizin hesaplanma yönteminde değişikliğe gitti. Önceden politika faizi üzerinden hesaplanan bu faiz, artık ağırlıklı ortalama fonlama faizi kullanılarak belirlenecek.
POLİTİKA FAİZİ ARTIRILMIŞTI
Merkez Bankası’nın politika faizi yüzde 46 seviyesinde bulunurken, son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından bu yana ağırlıklı ortalama fonlama faizi, faiz koridorunun üst bandına yakın bir seviyeye gelmiş durumda. Nisan ayındaki PPK toplantısında, politika faizi yüzde 46'ya, faiz koridorunun üst bandı ise yüzde 49'a çıkarılmıştı.
Analistler, bu düzenlemenin bankalar için sınırlı da olsa pozitif etkiler yaratabileceğini mevduat maliyetlerini düşürebileceğini ve Türk Lirası'nı destekleyebileceğini belirtiyor.
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