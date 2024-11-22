Prof. Dr. Şenol Babuşçu tarih vererek öne sürdü: '500 TL'lik banknot geliyor'
Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşçu, tarih vererek, Merkez Bankası'nın hazırlıklarını tamamladığını ve 500 TL'lik banknotların basılacağını iddia etti.
Prof. Dr. Şenol Babuşçu sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Yeni banknotların çıkarılması gerektiği ile ilgili sık sık açıklamalarda bulunan Babuşçu, Merkez Bankası'nın hazırlıklarını tamamladığını ifade etti.
Babuşçu yaptığı paylaşımda, "Merkez Bankası hazırlıkları tamamladı. 2025 yılı ilk aylarında 500 TL’lik banknotu basıyor" ifadelerini kullandı.
Babuşçu'nun paylaşımı şu şekilde:
Etiketler: #banknot #merkez bankası #TL
En Çok Okunan Haberler
-
- Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz'a soruşturma
- Albaya verilen ceza belli oldu!
- Çok konuşulacak 'adaylık' açıklaması
- AKP’li belediyeden bir ayda 33 konser
- Mahruki yine yandı
- 'Tarihe not düşmek için geldim'
- Fakülteyi kâğıt üzerinde kurmuşlar!
- A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
- Özel görüşmenin ayrıntılarını açıkladı!
- Kılıçdaroğlu mahkemeye davet etti!