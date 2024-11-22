Prof. Dr. Şenol Babuşçu tarih vererek öne sürdü: '500 TL'lik banknot geliyor'

Yayınlanma: 22.11.2024 - 18:09

Güncelleme: 22.11.2024 - 18:09

Prof. Dr. Şenol Babuşçu sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Yeni banknotların çıkarılması gerektiği ile ilgili sık sık açıklamalarda bulunan Babuşçu, Merkez Bankası'nın hazırlıklarını tamamladığını ifade etti.

Babuşçu yaptığı paylaşımda, "Merkez Bankası hazırlıkları tamamladı. 2025 yılı ilk aylarında 500 TL’lik banknotu basıyor" ifadelerini kullandı.

Babuşçu'nun paylaşımı şu şekilde: