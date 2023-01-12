PWC Türkiye araştırması: 10 tüketiciden 7'si karamsar

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 10:55

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 10:55

PwC Türkiye, Ipsos işbirliğiyle gerçekleştirilen “ Tüketici Öngörüleri Araştırması 2022” raporuna göre, tüketicilerin yüzde 40’ı ekonominin gelecek 10 yılda daha iyiye gideceğine katılmazken, bu oranın 2006’dan bu yana ilk kez ekonominin daha iyiye gideceğine katılanların oranını geçtiği görüldü.

PwC Türkiye Perakende ve Tüketici Ürünleri Lideri Adnan Akan ve Perakende ve Tüketici Ürünleri Sektörü, Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri Lideri Yiğit Arslan'ın katılımıyla açıklanan raporda özetle şu saptalalar yer aldı:

Enflasyon ve fiyat artışıyla alım gücü olumsuz etkilendi. Özellikle alt gelir grubu olumsuz etkilendi. Lüks segmentte sorun yaşanmazken gıda, giyim elektronikte azalma izlendi.

Ekonomik açıdan umutsuzluk seviyesi artmış tüketiciler için fiyat avantajı sağlamak yakın vadede daha da önem kazanacak.

Online alışverişte her 10 katılımcıdan 7 ila 8’in satın alma kararlarında indirim kodu/kuponu ve ücretsiz teslimatın önplanda olduğunu söylüyor.

Arz-talep dengesizliğine ek olarak pandemi ile ekonomik mücadele kapsamında uygulanan genişletici para politikaları da fiyatların genel seviyesinde yukarı yönlü etki yarattı.

"YENİ BİR DENKLEM ÇIKIYOR"

PwC Türkiye Perakende ve Tüketici Ürünleri Lideri Adnan Akan, "Pandeminin belki tıbben değil ama ekonomik etkilerinin geride kalmasıyla birlikte ardında bıraktığı izler tüketim sektörü üzerinde belirleyici rol oynuyor. Bu izler, Avrupa'daki savaşın küresel ekonomi üzerindeki olumsuzlukları ve yeni kuşakların tüketim ekonomisine artan katılma hızıyla birleştiğinde ortaya farklı şekillerde ele alınması gereken yeni bir denklem çıkıyor" dedi.

GİJİTAL KANAL KULLANIMI GİDEREK ARTIYOR

Raporda yer verilen sonuçlara bakıldığında, kategoriye bağlı olarak, her 10 tüketicinin ortalama 6’sı mobil cihazlardan ve/veya bilgisayardan alışveriş yapıyor. Dijital kanalların en çok tercih edildiği kategorilerin konaklama, ulaşım ve eğlence olduğu görülürken hem alışveriş tercihlerine etkisi hem de bilgi kaynağı ve satın alma kanalı olarak kullanılması, yeni kuşakların tüketici segmentine dahil olmasıyla artan bir hızla yaygınlaşmaya devam ettiği görülüyor.

Dijital kanalların tercih edilme nedenlerinin başında 'daha ucuz olduğunu düşünüyorum' önermesi geliyor. Ürün çeşitliliği ve fiyat karşılaştırma kolaylığı ve avantajı ise diğer önemli etkenler...

KARGOYA PARA YOK

Dijital kanalların en önemli etkenlerinden birini de teslimat için herhangi bir ödeme yapılmaması oluşturuyor.

Sürdürülebilirlik önemli ama bedelini tüketici ödemensin!

Araştırmaya katılan tüketicilerin yüzde 71’i sürdürülebilirlik kavramını duyduğunu söylüyor. Ancak ancak katılımcıların yüzde 42'si sürdürülebilirlilik için kesinlikle ekstra ödeme yapmayacağını söylüyor. Kesinlikle ödeme yaparım diyenler ise 7.

Araştırmaya katılan tüketicilerin yüzde 64’ü halkın sürdürülebilir davranış ve/veya yaşam tarzına özendirilmesi konusunda en büyük sorumluluğun kamu yönetiminde olduğunu ifade ediyor.