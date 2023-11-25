Resmi başvuru yapıldı: Akaryakıt devi satılıyor!

Türkiye'de akaryakıt dağıtım sektöründe uzun süredir hizmet veren BP'nin satılmasının ardından başka satış daha gündeme geldi. Zeren Grup, Alpet’in tamamını almak için Rekabet Kurumu’na başvurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.11.2023 - 11:56
Resmi başvuru yapıldı: Akaryakıt devi satılıyor!
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Petrol Ofisi Grubu BP'nin Türkiye'deki akaryakıt operasyonlarını satın almak üzere hisse alım sözleşmesi imzaladığını duyurmasının ardından akaryakıt sektöründen bir satın alma haberi daha geldi.

Ekonomim'de yer alan habere göre, T-Bank’ı alarak bankacılık sektörüne adım atan Zeren Grup, Altınbaş Holding’e ait Alpet’i satın almak için Rekabet Kurumu’na başvurdu.

250 İSTASYONU BULUNUYOR

Kurumun resmi sitesinden yapılan açıklamada Altınbaş Petrol ve Ticaret Anonim Şirketinin tamamının Zeren Group Yatırım Holding Anonim Şirketi tarafından devralınması işlemine başladı.

Rekabet Kurumu'nun onay vermesi durumunda Zeren Grup, 250 istasyonu bulunan Alpet’in tamamını devralacak.


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