Resmi Gazete'de yayımlandı: Merkez Bankası'ndan 16 şirkete faaliyet izni
Merkez Bankası, 13 şirkete elektronik para kuruluşu ve 3 şirket de ödeme kuruluşu olarak faaliyet göstermek üzere onay verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 13 şirkete elektronik para kuruluşu ve 3 şirkete de ödeme kuruluşu olarak faaliyet göstermek üzere faaliyet izni verdi.
TCMB'nin Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarına göre, As Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ, Bingo Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, DSM Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ, Fzypay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, Moneypay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ, ParaQR Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, Rubik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, SecurIT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ, Token Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ, Tom Pay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, TTM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermek üzere faaliyet izni verildi.
BRQ Link Ödeme Hizmetleri AŞ, Lidio Ödeme Hizmetleri AŞ ve Sundus Ödeme Kuruluşu AŞ'ye de ödeme kuruluşu olarak faaliyet göstermek üzere faaliyet izni verildi.
Video Haberler
- Göksu'yu canlı yayında bocalatan cevap
- Engelli maaşıyla geçinen yurttaş isyan etti
- Görenler şoke oldu!
- O anlar kamerada
- İHA muhabirinin zor anları
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Sarıyer'de İETT otobüsüne saldırı ,şoför istifa etti
- Değeri 70 bin TL
- Devasa yük taşıyan tır şehri birbirine kattı
- Ölüme davetiye çıkardılar
En Çok Okunan Haberler
-
- 20 kişi öldü, çok sayıda yaralı var!
- Civan Canova hayatını kaybetti
- Iraklı şahıs otel odasında ölü bulundu
- Mahir Ünal'a büyük protesto
- 'Kriz yok, döke saça kullanıyoruz'
- Aziz Sancar büyük bir keşfe daha imza attı
- Katliam gibi kazaların ardından uyardı
- Dev timsah öldürdüğü adamın cesedini taşıdı
- Trabzonspor'a Antalya'da şok!
- Avrupa vizeyi zorlaştırdı!