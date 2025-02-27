Restoran fiyatları otel fiyatlarını aştı: Rakamlar yükselmeye devam ediyor...

Yayınlanma: 27.02.2025 - 10:45

Güncelleme: 27.02.2025 - 10:45

Türkiye, 2024 yılında 60 milyonun üzerindeki ziyaretçi sayısı ile rekor kırarken, enflasyonun etkisiyle yabancı turistin gözünde pahalı bir ülke algısı devam ediyor. Bu dönemde yeme içme harcamalarının otel fiyatlarıyla neredeyse yarıştığı kaydedildi.

FİYATLAR YÜZDE 10 ARTTI

Elite World Hotel CEO’su Orkun Petekçi, seyahat masraflarındaki artışa dikkat çekerek “100 Euro’ya Taksim’de 5 yıldızlı otelde kalabilirsiniz. Ancak dışarıda iki kişi yemek için uygun bir restorana gittiğinizde, oda parasından daha fazla ödeme yapabilirsiniz” dedi.

Petekçi, turizm sektörünün daha fazla harcama yapan turistlere ihtiyaç duyduğunu ve özellikle kongre turizminin gibi yüksek gelirli turistleri çekebilecek alanların ön plana çıkması gerektiğini belirtti: “Ziyaretçi sayısında artış var. Almanya dışında Gürcistan, Rusya ve İran gibi komşularımız geliyor. Ancak daha fazla para harcayan yabancılara ihtiyacımız var. Kongre turizmi ile gelenler, diğer turistlerin iki katı kadar harcama yapıyorlar.”

Ayrıca, kur seviyesinin kâr marjlarını olumsuz etkilediğini dile getiren Petekçi, bu yıl fiyatların Euro bazında yüzde 10 arttığını söyledi.

AVRUPA’YA HOLLANDA’DAN AÇILACAK

Bolu’daki yangın felaketinin, yerel markalı işletmelerden markalı otellere kayışa neden olabileceğini belirten Petekçi, güvenlik önlemlerinin önem kazandığını ifade etti. 2030 yılına kadar 50 otel açmayı hedeflediklerini belirten Petekçi, Elite World’ün Avrupa’daki ilk otelini Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da açacaklarını açıkladı.