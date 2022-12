Dünya Kupası: Katar 2022’den çarpıcı fotoğraflar ve hikayeleri

19 Aralık 2022 Pazartesi, 19:22

Bu yılki dünya kupasında Getty Images, Katar’da 50’den fazla fotoğrafçısı ve Londra’da 20 editörle turnuvadan çarpıcı kareleri saniyeler içinde dünyayla paylaştı.

Kronolojik olarak turnuvanın en etkileyici 22 fotoğrafını ve o anları ölümsüzleştiren fotoğrafçıların anlatımlarını aktarıyoruz:

Getty Images 23 Kasım: Almanya kalecisi Manuel Neuer, takımının hücumuna destek olmak için gittiği rakip ceza sahasında kafa topuna yükselirken

Dan Mullan: Bu maçı stadın çatısında, bir iskeleye iki halatla bağlanmış bir şekilde takip ettim. Boynumda iki kamera ve iki lens asılıydı. Neuer’ın maçın son anlarındaki korner vuruşunda ileri çıktığını görünce iki kaleciyi de aynı kadraja almak istedim. Futbolda bu sık rastlanan bir olay değildi. Bu fotoğrafta sevdiğim bir diğer şey de, sadece bu fotoğrafa bakarak hangi takımın atak yaptığını anlamanın imkansız olması. Çoğu maçı böylesine dik bir açıdan görüntülemek mümkün değil. Topun da kadrajın içinde olması ve bütün oyuncuların ona bakarak zıplaması ve yüz ifadeleri bu fotoğrafı daha da güzel kılıyor.

Getty Images 23 Kasım: Hırvatistan kaptanı Luka Modric, F Grubu’ndaki maçta Fas’a karşı oynarken

Lars Baron: Hırvatistan futbolcuları ısınmak için sahaya çıktığında stadın yarısı güneş alıyor, yarısı da gölgede kalıyordu. O an, Hırvat kaptanın aydınlık bir arka plan önünde siluetini çekmeye karar verdim. Fotoğrafın açısı sayesinde, siluetin yansıttığı yüz şeklinden bunun Modric olduğu net bir şekilde anlaşılıyordu.

Getty Images 23 Kasım: Hırvat futbolcu Marcelo Brozovic Fas’a karşı oynadıkları maçta, takımının kurduğu barajın altından top geçmemesi için yatarken

Lars Baron: Stadın benim bulunduğum tarafında Fas bir frikik kazandığında, Hırvat futbolcuların kurduğu baraj kusursuz bir görünüme sahipti. Günümüzde çoğu takım, barajdaki futbolcular zıpladığında alttan top geçmemesi için oraya da bir futbolcu yatırıyor.

Getty Images 24 Kasım: Richarlison Brezilya’nın gruptaki ilk maçında Sırbistan’a karşı topu ağlara gönderirken

Michael Steele: Richarlison’un bu müthiş golünü, basın tribününe yerleştirdiğim uzaktan kumandalı bir kamerayla kaydettim. Büyük turnuvalarda farklı perspektiflere sahip birden fazla noktaya kamera yerleştirebilmek, bu anları sıra dışı açılarla görüntüleyebilmeyi sağlıyor.

Getty Images 26 Kasım: Arjantinli Enzo Fernandez, Meksika’yı 2-0 yendikleri karşılaşmada ikinci golü böyle attı

Dan Mullan: Bu fotoğraf kalenin içine yerleştirdiğim uzaktan kumandalı kamerayla çekildi. Bu eşsiz açıyı elde edebilmek için bir süredir çalışıyorduk. Bu fotoğrafın güzel yanı, top çizgiyi geçerken Meksika kalecisini havada yakalamış olması. Bugünlerde futbola yeni açılar katmak gittikçe zorlaşsa da, buna olanak sağlayan teknolojiyi mükemmel bir seviyeye taşıdıkları için Getty Images’taki iş arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Getty Images 28 Kasım: Ganalı futbolcular Güney Kore’ye karşı oynayacakları maç öncesi sahaya çıkmadan önce

David Ramos: Getty Images 2009’dan beri FIFA’nın resmi fotoğraf ajansı. Bu ilişkinin bir amacı da kamera arkasında olanları görüntülemekti. Bu fotoğraf onun meyvelerinden biri. Futbolcular stada geldikleri otobüsten inip soyunma odalarına giderken dans edip şarkı söylüyordu. Gana’nın stada girişinin şenlikli olacağını tahmin ettiğim için soyunma odasına giden koridorda onları beklemeye karar vermiştim. Bu noktaya geldiklerinde aralarına karıştım ve geniş açı bir lensle bu anı kaydettim. Turnuvaya erken veda etmelerine üzüldüm.

Getty Images 30 Kasım: Polonyalı Wojciech Szczesny, Lionel Messi’ye ceza sahasında faul yaptı. Penaltı kararı VAR incelemesinin ardından verildi

Mattias Hangst: Bu maçı kuşbakışı takip etmek için stadın çatısına çıktığımda, Messi’nin bu turnuvadaki kilit oyunculardan biri olması nedeniyle her Arjantin hücumunda ona odaklandım. Messi’nin bir kaleciyle havada çarpışması her maçta görebileceğiniz türden bir şey değil. O anda 400 mm. lensimle onu takip ediyordum. Kalecinin eli top yerine Messi’nin suratına çarpınca hakem, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi. Messi penaltıyı kaçırsa da Arjantin maçı kazandı.

Getty Images 1 Aralık: Alman futbolcular son maçta Kosta Rika karşısındayken, karşılaşmayı kazanmalarına rağmen gruptan çıkamayacaklarını anladıklarında böyle yıkıldılar

Shaun Botterill: Zafer anlarını fotoğraflamak eğlencelidir. Öte yandan Dünya Kupası’nın en zor kareleri, turnuvadan elenen takımların fotoğraflarıdır. İlk maçı kaybedip ikinci karşılaşmada berabere kalan Almanya, gruptan çıkma iddiasını sürdürmek için son maçı kazanmak zorundaydı. Bu maçı 4-2 kazansalar da gruptan çıkmaları için yeterli olmadı. Uzun lensim sayesinde onlara yaklaşmadan hüzünlerini görüntüleyebildim.

Getty Images 2 Aralık: İsviçreli Granit Xhaka ve Sırp Nikola Milenkovic sahada birbirlerini iterken

Francois Nel: Eleme maçlarında sahada topsuz alanları takip etmek de son derece önemli. İsviçre – Sırbistan maçından önce editörlerimiz İsviçreli Xhaka ve Shaqiri’yi takip etmemiz yönünde tavsiye verdi. Kosova kökenli olan bu iki futbolcu 2018’de Sırbistan’a karşı gol attıktan sonra elleriyle kartal işareti yapmıştı. Bu Arnavutluk bayrağına bir göndermeydi. Bunu önceden bilmek maç içinde önemliydi. Bu sayede top oyun dışına çıktıktan sonra Xhaka ve Milenkovic’in önce atıştıkları, ardından gerilimin yükseldiği anları fotoğraflayabildim.

Getty Images 3 Aralık: Son 16 maçında sahaya futbolcularla birlikte çıkmak için bekleyen çocuklar, Messi’yle sohbet ederken

Maja Hitij: Messi’nin oynadığı maçlarda soyunma odalarından sahaya çıkan tünelde her zaman bir heyecan olur, özellikle de futbolculara eşlik eden çocuklarda. Bazen gözleri diğer futbolcuları görmez bile. Messi de her zaman çocuklarla ilgilenir ve onlar için bunun unutulmaz bir anı olmasını sağlar. Tünelde çok sayıda TV kamerası da yer alır ve onların kadrajlarına girmemek için uğraşırken iyi bir açı bulmak kolay olmaz. Bu karşılaşma öncesinde Arjantinlilerin tarafına geçtim ve Messi’nin soyunma odasından takımını çıkarmasını beklemeye karar verdim. Her bir çocukla selamlaşsa da, başka bir oyuncuya eşlik eden bir kız bir anda onun yanına geçti ve büyük bir hayranı olduğunu söyledi. Tam o anda başparmaklarını yukarı kaldırarak gülümsedi.

Getty Images 4 Aralık: Son 16 karşılaşmasında Fransız Kylian Mbappe topa sahip olmak için Polonyalı sağ bek Matty Cash ile mücadele ederken

Laurence Griffiths: Bu turnuvada fantastik futbolcuların yanı sıra bir de tüm dikkatleri üzerine çeken dünya futbolunun mega yıldızları vardı! Fransız Mbappe tam anlamıyla böyle biri. Gecenin en iyi futbolcusu olarak birbirinden güzel iki gol attı. Ben de maç boyunca onun hızına ve yeteneklerine odaklanıyordum. Bu uzun pozlanmış kareyi son derece yavaş bir enstantane hızında, kameramı onun koşusuna eşlik edecek bir şekilde hareket ettirerek çektim. Bu tür bir fotoğrafta net bir yüz yakalamak son derece zordu.

Getty Images 5 Aralık: Brezilyalı futbolcular Güney Kore maçında Neymar’ın golünün ardından kutlama dansı yapıyor

Francois Nel: Brezilyalı futbolcular gol sonralarında yaptıkları gösterişli danslarla ünlüdür. Bu turnuvada yaptıkları dansların rakiplere saygısızlık olduğuna dair yorumlar da yapıldı. Neymar bu maçta penaltıdan takımının ikinci golünü attıktan sonra özel bir dans yapabileceğini tahmin ediyordum. Benim bulunduğum köşeye doğru koştuğunda kameramı ona odakladım. Tam o sırada takım arkadaşlarının ona doğru koştuğunu görünce daha kısa lensli kamerama geçtim ve dört oyuncunun dans ettiği bu anı böyle yakaladım.

Getty Images 6 Aralık: Faslı oyuncular son 16 turunda penaltı vuruşlarının ardından İspanya’yı elemenin mutluluğunu yaşıyor

Alex Grimm: Dünya Kupası’nda görevli bir fotoğrafçı olarak çekeceğiniz kareyi önceden planlamanız mümkündür. Fakat futbolcuların adrenalinle koşmaları veya kederle donup kalmalarını önceden öngöremezsiniz. Bu tür nadir yaşanan ve birkaç saniye süren anlarda tamamen o anın coşkusunu yakalamaya odaklanırsınız.

Getty Images 9 Aralık: Arjantinli kaleci Emiliano Martinez Hollanda’nın ilk penaltısını kurtarırken

Patrick Smith: Hollanda – Arjantin maçı turnuvanın en unutulmaz karşılaşmalarından biriydi. Heyecanlı geçen 90 dakika ve uzatmaların ardından penaltılar kullanılırken uzaktan kumandalı kameram kalenin arkasındaydı. Arjantinli kalecinin ilk kurtarışı, Hollanda’nın yenilgisinde önemli bir pay sahibiydi. Martinez maçın kahramanlarından biri oldu.

Getty Images 9 Aralık: Arjantinli futbolcular Hollanda karşısındaki zaferlerini kutlarken

Shaun Botterill: Bu karşılaşmayı stadın çatısından izleme imkanım oldu. Bu açının avantajı, sahanın neresinde olduğunuz fark etmeksizin oyuncuları kuş bakışı görüntüleyebilmek. Penaltı atışlarını izleyen futbolcuları çekmenin güzel olacağını düşündüm fakat Arjantinli futbolcuların sıra dışı sevinç gösterisi bu fotoğrafı beklediğimden de daha güzel kıldı.

Getty Images 10 Aralık: Portekiz kaptanı Cristiano Ronaldo, Fas’a çeyrek finalde 1-0’lık skorla elenmelerinin ardından

Patrick Smith: Stadyumun çatısından karşılaşmayı takip ederken, Portekiz’in 1-0 geride olduğu ve elenmek üzere olduğu maçın son 10 dakikasında sadece Cristiano Ronaldo’yu takip etmeye karar verdim. Amacım onun her anını görüntülemekti. İkinci yarıda oyuna girdikten sonra ya oyuna büyük bir etki yaparak gidişatı değiştirecek ya da Dünya Kupası’na veda edecekti. Bu kare Ronaldo’nun yaşadığı hayal kırıklığını gösteriyor.

Getty Images Faslı Sofiane Boufal, yarı finale kalmalarını annesiyle kutlarken

Alexander Hassenstein: Bu karşılaşmayı basın tribününde yüksek bir noktadan izledim. Normalde sahanın kenarında oluruz, bu yüzden bu sefer farklı bir perspektiften çalışmak güzeldi. Bu sayede Faslı Sofiane Boufal’ın annesiyle kutlama dansını yukardan görüntüleyebildim. Hayatlarının sonuna kadar hatırlayacakları bu an son derece büyülüydü.

Getty Images 10 Aralık: Harry Kane Fransa karşısında penaltı vuruşunu dışarı gönderirken

Richard Heathcote: Bu fotoğraf, İngiltere’nin Dünya Kupası yolculuğundaki kırılma anını gösteriyor. Bu kareyi kale direklerinin köşesine yerleştirilen küçük bir kamerayla, biraz da şansın yardımıyla çektim. Her kalenin içine yerleştirdiğimiz kameralar, kale ağzındaki olayları yeni bir açıdan görüntülememize olanak sağladı. Karşılaşmadan birkaç saat önce yerleştirdiğimiz bu kameraların kale direklerini veya ağları sarsan herhangi bir olayla devrilmesi son derece kolaydı. Bu yüzden ilk penaltının ardından bu kameranın devrilmemiş olması bizim için bir şanstı.

Getty Images 13 Aralık: Julian Alvarez Arjantin’in Hırvatistan karşısındaki ikinci golünü atarken

Dan Mullan: Bu maçı stadyumun çatısından izleyebildiğim için şanslıydım. Bu açı, bugüne kadarki saha kenarı fotoğraflarımızdan çok daha farklı bir perspektif sunuyordu. İlk yarıda Arjantin’in gol atabileceğini düşünerek Hırvatistan kalesinin üstüne konuşlandım. Şükürler olsun ki tam da beklediğim şey oldu. Bu fotoğrafı eşsiz kulan şey, bedenlerin pozisyonları. Alvarez sonuna kadar ileri uzanan bacağıyla, karşısında esnemiş kalecinin bacağının yanından topu kaleye gönderirken arkasında ise onu durdurmayı başaramamış Borna Sosa yerde uzanıyor.

Getty Images 14 Aralık: Fransız Kylian Mbappe, Fas karşısındaki 2-0’lık zaferlerini kutlarken

Michael Regan: Bu Dünya Kupası’nda Getty Images fotoğrafçılarının maçın hemen ardından sahaya girmesine izin verildi. Fotoğrafçılar olarak futbolcuların en duygulu olduğu anlardaki ifadelerini yakalamaya çalıştık. Bunun gibi fotoğraflar futbolcuların bir kamera lensi vasıtasıyla, taraftarlara doğrudan erişmesini sağlıyor. Mbappe’nin müthiş bir poz vereceğini biliyordum. Bunun için tek yapmam gereken "Yeeesssss Kyliaaaaannnnn!" diye bağırmak oldu. Bu işe yaradı ve fotoğraf makinama bakara müthiş bir poz verdi. PSG’li takım arkadaşı Achraf Hakimi’yle formalarını değiştiği için üzerinde Fas forması vardı. Benim için bu fotoğraf, final maçı öncesinde biriken heyecanı özetleyen bir kareydi.

Getty Images 18 Aralık: Messi Dünya Kupası ödül töreni için sahneye ilerlerken

Matthias Hangst: O nasıl bir finaldi! Messi inanılmaz bir performansla Arjantin’i Dünya Kupası zaferine taşıdı. Bu fotoğraf Dünya Kupası’nı kaldırmak üzere sahneye çıkmadan saniyeler önce sadece Lionel Messi’ye odaklanıyor. Dünyanın en büyük futbolcusunun bu fotoğrafını, stadın çatısına çıkabilmem sayesinde eşsiz bir açıdan çektim.

Getty Images 18 Aralık: Lionel Messi takım arkadaşlarıyla bir kale direğinin altında zaferlerini kutlarken

David Ramos: Lionel Messi’nin Sergio Agüero’nun omuzlarındaki bu fotoğrafı, Maradona’nın 1986’da Meksika’da Dünya Kupası’nı kaldırmasından sonraki fotoğrafları anımsatıyor. Messi’nin kafasını kale direğine çarpmamak için eğmek zorunda kalması, fotoğrafa ayrı bir komiklik katıyor.