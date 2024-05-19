Rus mahkemesinden, Deutsche Bank ve Commerzbank'ın varlığına tedbir

Rusya'da bir mahkeme, Deutsche Bank ve Commerzbank'a ait 332,7 milyon avro değerindeki varlığa ihtiyati tedbir koydu.

AA
Yayınlanma: 19.05.2024 - 09:32
Rus mahkemesinden, Deutsche Bank ve Commerzbank'ın varlığına tedbir
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St. Petersburg ve Leningrad Bölgesi Tahkim Mahkemesi, Gazprom'a ait RusHimAlyans şirketinin Batılı iki banka aleyhine açtığı davayı gördü.

Deutsche Bank'a ait 239 milyon avro, Commerzbank'a ait 93,7 milyon avro değerindeki varlığa ihtiyati tedbir koyulan mahkeme kararına göre, söz konusu varlıklar, bankaların hesaplarında bulunan menkul kıymetler, gayrimenkuller ve fonlardan oluşuyor.

Rusya'da dün de UniCredit'e ait 463 milyon avro değerindeki varlığa ihtiyati tedbir koyulmuştu.

Üç batılı banka, Almanya'nın Linde firmasıyla birlikte Rusya'da kurulacak doğal gaz işleme tesisi inşaatına ilişkin yaptırımlar nedeniyle feshedilen sözleşmenin garantörleri arasındaydı.

Projede yer alan RusHimAlyans, yaptırımları gerekçe göstererek yükümlülüklerini yerine getirmeyen bankalar aleyhine dava açmıştı.


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