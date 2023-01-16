Rus otomobil satışlarında büyük düşüş

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 16:29

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 16:29

Ukrayna'da devam eden savaş ve bu nedenle ülkeye uygulanan yaptırımlar ile ihracat kontrolleri, Rusya'daki otomobil satışlarını geçen yıla göre yüzde 58.8 oranında düşürdü.

Geçen yıl Rusya genelinde toplam 687 bin 370 araç satıldı. 2021 yılında teslim edilen araç sayısı ise 1 milyon 600 binin üzerindeydi.

Rusya'daki toplam yeni otomobil pazarında bir zamanlar yüzde 29 paya sahip olan Renault da dahil olmak üzere, Rusya'da faaliyet gösteren çoğu otomobil üreticisi pazardan tamamen çıkmış durumda. Bazı yerel Rus otomobil üreticileri ise parça sıkıntısı nedeniyle 2022 yılı boyunca üretime ara vermek zorunda kaldı.

'HİÇ KİMSE BİR ŞEY TAHMİN EDEMEZ'



Avrupa İşletmeler Birliği Otomobil Komitesi Başkanı Alexey Kalitsev'in, Yahoo'ya verdiği demeçte "Yaptırımlarla ilgili sorunlar ve Rusya pazarı üzerinde tüm cephelerde eşi benzeri görülmemiş baskılar elbette otomotiv endüstrisini etkilemeden edemezdi" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Rusya otomobil pazarının en azından kısmen toparlanması bekleniyor.

Avrupa İşletmeler Birliği, perakende satışların bu yıl yüzde 12 artarak yaklaşık 770 bin araca ulaşabileceğini öne sürüyor. Kalitsev ayrıca yıl boyunca 5-7 yeni otomobil markasının Rusya pazarına girebileceğini söyledi.

"Koşulların elverişli olması halinde yüzde 12'nin üzerinde bir büyüme mümkün. Ancak mevcut durumda dünyada hiç kimse bir şey tahmin edemez" dedi.