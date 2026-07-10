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Sanayi üretimi yıllık bazda yerinde saydı: İmalatta alarm zilleri...

Sanayi üretimi yıllık bazda yerinde saydı: İmalatta alarm zilleri...

10.07.2026 10:09:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Sanayi üretimi yıllık bazda yerinde saydı: İmalatta alarm zilleri...

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endeksi mayısta yıllık bazda yatay bir seyir izleyerek değişim göstermezken, aylık bazda imalat sanayindeki ivme kaybının etkisiyle geriledi.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı mayıs ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre, sanayi üretimi mayısta geçen yılın aynı ayına göre değişim göstermedi. Aylık bazda ise sanayi üretimi yüzde 2,9 azaldı.

YILLIK BAZDA SANAYİ ÜRETİMİ YATAY SEYRETTİ

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 geriledi.

Aynı dönemde imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,3 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 1 yükseldi.

AYLIK BAZDA YÜZDE 2,9 DÜŞÜŞ

Sanayi üretimi mayısta bir önceki aya göre yüzde 2,9 azalış kaydetti.

Alt sektörler bazında değerlendirildiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi aylık bazda yüzde 1,5 artış gösterdi.

İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,3 gerilerken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0,9 düşüş kaydetti.

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