Şarj ağı Trugo 81 ile ulaşıyor
Trugo, 63 ildeki 153 lokasyonda 198 yüksek performanslı cihazla elektrikli araç kullanıcılarıyla buluşuyor. Haziran sonunda ise firmanın 81 ildeki şarj cihazı kurulumlarını tamamlayarak tüm Türkiye’de hizmet vereceği açıklandı.
Türkiye’de hizmet veren şarj ağı Trugo, 150 kW ve üzeri ultra hızlı şarj istasyonları sınıfında en fazla ilde hizmet veren ve en yüksek sayıda cihaza sahip şirket oldu.
Markadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de uçtan uca kesintisiz ve yüksek performanslı şarj ağı kurmak için yola çıkan Trugo, farklı bölgelerdeki cihaz kurulumlarını hızlandırdı.
63 ildeki 153 lokasyonda 180 kW ve üzeri yüksek performanslı 198 cihazla tüm elektrikli araç kullanıcılarına hizmet veren Trugo, haziran ayı sonunda 81 ilde kullanıcılarla buluşacak.
Trugo, Türkiye’de kurduğu şarj ağı altyapısıyla 150 kW ve üzeri ultra hızlı şarj istasyonları sınıfında en fazla ilde hizmet veren ve en yüksek sayıda cihaza sahip şirket unvanına sahip oldu.
Türkiye’deki tüm elektrikli araç sahiplerinin erişimine açık olan cihazlarda sertifikalı yüzde 100 yenilenebilir kaynaklarından elde edilmiş enerji kullanılıyor.
TRUGO MOBİL UYGULAMASI
Elektrikli araç kullanıcıları, Türkiye genelinde kurulan şarj ağını Trugo mobil uygulaması ve web sitesi üzerinden takip edebiliyor. App Store ve Google Play üzerinden 30 Mart’ta kullanıcıların hizmetine sunulan mobil uygulamayı 27 binden fazla kişi indirirken, toplam şarj seansı sayısı da kısa sürede 2100’e ulaştı.
Kullanıcılar, Trugo mobil uygulaması ile kendilerine en uygun istasyonu bulabiliyor, şarj sürecini takip edebiliyor, şarjın tamamlandığını görebiliyor, geçmiş şarj uygulamalarına erişebiliyor ve şarj ödemesini yapabiliyor.
Kullanıcılar aynı zamanda yakınlarındaki Trugo istasyonunu ararken, eczane, kafe, oyun parkı, AVM, restoran gibi ihtiyaçlarına göre de arama yapabiliyor. Kullanıcılar, anlık boş olan/müsait olan şarj istasyonlarını da görebiliyor.
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