Savaş dev ekonomiyi de vurdu: Çin'de nisan ayında büyük fren

Çin ekonomisi, nisanda Batı Asya’daki savaşın küresel ekonomi üzerinde yarattığı belirsizliğin etkisiyle önceki aylara kıyasla büyüme ivmesini kaybetti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun açıkladığı nisan ayı sanayi üretimi, perakende satışlar ile yılın ilk dört ayını kapsayan sabit sermaye yatırımları ve işsizlik verilerine göre, üretim ve tüketimdeki artış yavaşladı.

Nisanda sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 4,1 artarken, perakende satışlar yüzde 0,2 yükseldi. Sabit sermaye yatırımları ise yılın ilk dört ayında yüzde 1,6 geriledi.

ÜRETİMDE İVME KAYBI SÜRDÜ

Yıllık cirosu 20 milyon Yuan'ın üzerindeki sanayi işletmelerinin üretim çıktılarından hesaplanan sanayi üretimi, nisanda yıllık yüzde 4,1 arttı.

Bu oran, ocak ve şubat aylarında kaydedilen yüzde 6,3’lük, mart ayında görülen yüzde 5,7’lik artışın altında kaldı.

Perakende satışlar ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 artış göstererek ilk iki aydaki yüzde 2,8 ve mart ayındaki yüzde 1,7’lik yükselişin gerisinde kaldı.

SABİT SERMAYE YATIRIMLARINDA DÜŞÜŞ

Altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını kapsayan sabit sermaye yatırımları yılın ilk dört ayında yüzde 1,6 azaldı.

Bu veri, ilk iki aydaki yüzde 1,8 ve ilk üç aydaki yüzde 1,7’lik artışlara kıyasla belirgin bir gerilemeye işaret etti.

Gayrimenkul sektöründeki zayıflık da sürerken, gayrimenkul yatırımları ilk dört ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,7 azaldı. İlk üç ayda bu düşüş yüzde 11,2 seviyesindeydi.

İŞSİZLİK ORANI GERİLEDİ

Çin’de mart ayında yüzde 5,4 olan kentlerdeki genel işsizlik oranı, nisan sonunda 0,2 puan gerileyerek yüzde 5,2’ye düştü.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu Sözcüsü Fu Linghui, ekonominin yılın ilk dört ayında genel olarak yukarı yönlü seyrini sürdürdüğünü ancak dış koşulların karmaşık ve değişken olduğunu belirtti.

IMF ÇİN BÜYÜME TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

Uluslararası Para Fonu, 14 Nisan’da Çin’in 2026 büyüme tahminini yüzde 4,5’ten yüzde 4,4’e çekti.

Kararda zayıf iç ekonomik faaliyet ve İran savaşı etkili oldu.

IMF, Batı Asya’daki savaşın enerji fiyatlarını yükselterek hammadde maliyetleri ve enflasyon beklentileri üzerinden küresel büyümeyi baskıladığını bildirdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDAKİ AKSAMALAR ETKİLİ OLDU

ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları ile İran’ın misillemeleri sonrası Basra Körfezi’nde yükselen gerilim, küresel enerji ticaretinin kritik geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğini önemli ölçüde etkiledi.

Dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 25’i, sıvılaştırılmış doğalgaz ticaretinin yüzde 20’si ve gübre ticaretinin yaklaşık yüzde 30’u bu güzergâhtan geçiyor.

Çin’in ithal ettiği petrolün yaklaşık yüzde 45’i ile sıvılaştırılmış doğalgazın yüzde 30’u da bu hattan ülkeye ulaşıyor.

Boğazdaki tanker trafiğinde yaşanan kesintiler, küresel petrol arzında aksamalara ve enerji fiyatlarında yükselişe neden oldu.