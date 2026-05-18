Merkez Bankası ilk çeyrek raporunu yayımladı: Ticari gayrimenkul fiyatları en çok hangi ilde arttı?

18.05.2026 10:41:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2026 yılı ilk çeyreğine ilişkin ticari gayrimenkul fiyat endeksi verilerini yayımladı. Verilere göre ticari gayrimenkul fiyatları yıllık bazda nominal olarak artarken, reel değişim göstermedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın açıkladığı 2026 yılı birinci çeyrek Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi verilerine göre, Türkiye genelinde ticari gayrimenkul fiyatları yıllık bazda nominal olarak yüzde 31,0 yükseldi.

Enflasyondan arındırılmış verilere göre ise fiyatlar reel olarak değişim göstermedi ve yüzde 0 seviyesinde kaldı.

ÇEYREKLİK ARTIŞ YÜZDE 7,7 OLDU

2026 yılı ilk çeyreğinde Türkiye genelinde Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,7 arttı.

Yıllık bazda yüzde 31,0 nominal artış kaydeden endeks, reel olarak yatay seyretti.

DÜKKAN FİYATLARINDA SINIRLI REEL ARTIŞ

Dükkan fiyat endeksi yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,4 yükseldi.

Geçen yılın aynı dönemine göre nominal bazda yüzde 31,2 artış gösteren dükkan fiyatları, reel olarak yüzde 0,1 arttı.

OFİS FİYATLARINDA REEL KAYIP

Ofis fiyat endeksi çeyreklik bazda yüzde 10,0 yükseldi.

Yıllık bazda nominal artış yüzde 30,3 seviyesinde gerçekleşirken, reel bazda yüzde 0,5 azalış kaydedildi.

ÜÇ BÜYÜK İLDE EN YÜKSEK ARTIŞ ANKARA’DA

Bir önceki çeyreğe göre ticari gayrimenkul fiyat endeksi Ankara’da yüzde 9,5, İstanbul’da yüzde 9,0 ve İzmir’de yüzde 8,4 arttı.

Yıllık nominal artış oranları ise Ankara’da yüzde 36,3, İzmir’de yüzde 29,8 ve İstanbul’da yüzde 29,6 olarak gerçekleşti.

Tüketici güven endeksi verileri açıklandı: Kötümser görünüm mayıs ayında da sürdü Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle hazırlanan tüketici güven endeksi, mayıs ayında sınırlı artış gösterdi. Endeks 85,8 seviyesine yükselse de tüketici güvenindeki kötümser görünüm devam etti.
TÜİK verileri açıklandı: Trafikte en çok hangi marka araç tercih edildi? Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre artış gösterdi. Toplam kayıtlı taşıt sayısı 34,2 milyonu aşarken, otomobil ve motosiklet trafiğin büyük bölümünü oluşturdu.
TÜİK ilk çeyrek verilerini açıkladı: Geniş tanımlı işsizlikte yükseliş sürüyor Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2026 yılının ilk çeyreğinde işsizlik oranı gerilerken, istihdam ve işgücüne katılımda düşüş görüldü. Atıl işgücü oranındaki artış ise işgücü piyasasındaki zayıflığın sürdüğüne işaret etti.