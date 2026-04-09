Cumhuriyet Gazetesi Logo
Savaşın faturası netleşiyor: Telefon fiyatlarında 'İran-ABD' zammı kapıda

9.04.2026 11:04:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, küresel gelişmelerin cep telefonu piyasasını etkilediğini söyledi. Bazı markalarda fiyat artışı yaşanırken, yeni zamların gündeme gelebileceği belirtildi. Tüketici davranışlarında ise temkinli bir dönem öne çıkıyor.

MOBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, ABD-İran savaşı olarak nitelendirilen jeopolitik gerilimin birçok sektörde olduğu gibi cep telefonu pazarında da etkili olduğunu ifade etti.

Turnacı, bazı markaların satış fiyatlarını artırdığını, küresel ölçekte öne çıkan ve yaygın kullanılan diğer markalarda da fiyat artışlarının gündeme gelebileceğini söyledi.

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI DEĞİŞTİ

Cep telefonu piyasasındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Turnacı, 5G teknolojisine geçişle birlikte kullanıcıların yeni telefon tercihlerini bu doğrultuda yaptığını belirtti.

Enflasyon ve yaşam maliyetlerindeki artışın tüketici davranışlarını değiştirdiğini vurgulayan Turnacı, vatandaşların artık daha temkinli hareket ettiğini ifade etti. ABD-İran gerilimiyle birlikte bu temkinli yaklaşımın daha da belirgin hale geldiğini söyledi.

GİRİŞ SEGMENTTE TALEP ARTIYOR

Turnacı, son dönemde giriş segmentinde yer alan ve 20 bin TL’ye kadar olan cep telefonlarına talebin arttığını belirtti.

Ayrıca telefon değiştirme süresinin ortalama 2 yıldan 4 yıla yükseldiğini kaydetti. Üst gelir grubunun ise her yeni modelle birlikte cihazlarını yenilemeye devam ettiği ifade edildi.

TAKSİT SINIRLAMASI VE FİYAT TARTIŞMASI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından sıfır cep telefonlarında uygulanan taksit düzenlemesini hatırlatan Turnacı, 20 bin TL’ye kadar 12 taksit, 20 bin TL üzeri için ise 3 taksit sınırı bulunduğunu söyledi.

Bu düzenlemenin güncellenmesi gerektiğini savunan Turnacı, tüketicilerin yeni teknolojilere erişiminin kolaylaştırılması için sınırın 50 bin TL’ye çıkarılması yönünde sektör olarak talepte bulunduklarını aktardı.

YENİ ZAM OLASILIĞI

Turnacı, ABD-İran geriliminin maliyetler üzerindeki etkisine ilişkin değerlendirmesinde, söz konusu savaşın birçok sektörü etkilediğini belirtti.

Daha önce bazı markalarda fiyat artışı yaşandığını hatırlatan Turnacı, küresel ölçekte öne çıkan diğer markalarda da yeni zamların gündeme gelebileceğini ifade etti.

İlgili Konular: #zam #cep telefonu #MOBİSAD

İlgili Haberler

İnşaat sektöründe maliyet yangını: Yıllık bazda dev artış Türkiye İstatistik Kurumu, Şubat 2026’ya ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Endekste hem aylık hem yıllık bazda artış kaydedildi. Malzeme ve işçilik kalemlerindeki değişim dikkat çekti.
Ticaret Bakanlığı endeksleri açıklandı: İhracatçıda güven kaybı, ithalatta fiyat artışı Ticaret Bakanlığı, 2026 yılı ikinci çeyrek Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçlarını yayımladı. İhracat beklentisinde gerileme dikkat çekti. İthalat tarafında ise endeks 100’ün üzerinde kaldı.
CHP’li Ulaş Karasu’dan hükümete asgari ücret isyanı: 'Bu ucube düzeni kalıcılaştırmak için her şeyi yapmaktadır' Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, asgari ücretin milyonları yoksulluğa sürüklediğini söyledi. Ekonomik kriz ve yüksek enflasyonun ücretler üzerindeki etkisine dikkat çekti. Karasu, köklü bir ücret politikası çağrısında bulundu.