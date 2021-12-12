Sayıştay’ın KMO raporu şirketler lehine sansürlendi

12 Aralık 2021 Pazar, 02:00

Geçiş garantileriyle tepki çeken Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) Projesi’ne ilişkin Sayıştay’ın taslak raporu ortaya çıktı. Sansürlenen rapora göre, projenin Kınalı-Odayeri ile Kurtköy-Akyazı kesimi işlerinin uygulama sözleşmeleri imzalandıktan sonra değiştirildi. Yapılan değişiklikle, “işletme süresi artırıldı”, “garanti ücreti yükseltildi” ve “araç geçiş garantisi yaklaşık ikiye katlandı.” Ayrıca sözleşmedeki geçiş ücretiyle ilgili kur güncellemesinin, “her yıl bir yerine iki defa yapılmasına” karar verildi. Sayıştay bu değişikliklerin, “görevli şirketler lehine” yapıldığını vurguladı.

Taslak raporda söz konusu bulgulara ilişkin ayrıntılara da yer verildi. Buna göre Kınalı-Odayeri kesiminde teklif edilen işletme süresi 4 yıl 9 ay 12 gün (1742 gün) olmasına karşın 12 yıl 4 ay 27 gün (4527 gün) ilave işletme süresi verildi. Kurtköy-Akyazı kesiminde teklif edilen işletme süresi de 3 yıl 9 ay 12 gün (1377 gün) olmasına karşın, 11 yıl 7 ay 11 gün (4236 gün) ilave işletme süresi hesaplandı. Böylece Kurtköy-Akyazı kesiminin işletme süresi yüzde 308 arttı.

İKİ KATINA ÇIKTI

Yeni sözleşmelerde 2019, 2029 ve 2030 yıllarında günlük verilen araç geçiş garantileri sabit kalırken 2020-2028 yılları arasını kapsayan 9 yıllık dönemdeki garantiler artırıldı.

Raporda, araç geçiş garantisinde yapılan değişiklikler şöyle anlatıldı:

“Kınalı-Yassıören Kavşağı” için günlük 75 bin olarak verilen araç geçiş garantisi, 2020-2028 arasında kademeli olarak günlük 143 bin 715’e kadar yükseldi. Yassıören Kavşağı-Odayeri için günlük 100 bin olarak verilen araç geçiş garantisi, 2020-2028 arasında kademeli olarak günlük 191 bin 620’ye kadar çıktı. Habipler-Hasdas için günlük 120 bin olarak verilen araç geçiş garantisi de, 2020-2028 arasında kademeli olarak günlük 229 bin 943’e çıktı. Kurtköy-Liman Kavşağı için 125 bin olarak verilen araç geçiş garantisi ise 2020-2028 arasında 294 bin 56’ya kadar yükseldi.”

AKIN: MİLLETİN PARASI YANDAŞLARA AKIYOR

Sansürlenen taslağı ortaya çıkaran CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yapılan işlemin kamu bütçesine “büyük bir yük getirdiğine” dikkat çekerek, “Milletin parasının yandaşlara nasıl aktarıldığının belgesi” yorumunu yaptı.

Sayıştay’ın sansürlenen raporunu değerlendiren CHP’li Akın, Kınalı-Odayeri ile Kurtköy-Akyazı kesimleri üzerinden kamu bütçesine “büyük bir yük oluşturduğuna” işaret etti. Akın, şunları kaydetti: “Milletin parasının yandaşlara nasıl aktarıldığının bir belgesi daha ortaya çıktı. AK Parti iktidarı ne kadar saklamaya çalışsa da mızrak çuvala sığmıyor. Üstüne gittiğimiz her konuda tel tel dökülüyorlar. Gerçekler bir bir ortaya çıkıyor. Araç garanti sayıları ve geçiş ücretleri yükseltilerek millettin rızkından, ekmeğinden ve aşından kısıp devletine verdiği vergilerden yandaşlara aktarıyorlar. Garanti ücretini, geçiş garantisi verilen araç sayısını ve işletme süresini artırarak yandaşa bir değil tam üç defa ballı, kaymaklı garanti kıyağı yapıyorlar.”