Şeker tüketimi krizden etkilenmez

Yayınlanma: 08.12.2023 - 12:05

Güncelleme: 08.12.2023 - 12:05

Uluslararası şirketlere de üretim yapan Durukan Şekerleme'nin halka arz için başvuru yaptığını duyurduğu bir basın toplantısı düzenledi. Şirketin yüzde 31.5'ini halka arz etmeyi planladıklarını söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Durukan, elde edilen gelir ile tablet şeker ve jelly şeker üretimi için yeni üretim hatları açacaklarını belirtti.

HİNDİSTAN GİBİ ÜRETEMEYİZ

Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul Durukan ise sektörü değerlendirdi.

2024'teki talep daralmasının şeker piyasasına yansımayacağını söyleyen Durukan, "Bu tüm dünyada böyledir. 2008 krizinde de Amerika'da hiç etkilenmemişti sektör. İnsanlar bu gibi dönemlerde şeker tüketimine daha fazla yöneliyor" dedi. Yüksek üretici enflasyonunu stok maliyetine katlanarak aşmayı planladıklarını belirten Durukan, "Son dönemde global enflasyon hala zorluyor. Ama biz Hindistan gibi mal üretemeyiz. Çünkü çalışanlarımıza daha iyi maaşlar vermeliyiz. Bu yüzden de Ar-Ge odaklı katma değerli üretime yöneliyoruz. Sektörün ihracat birim değeri 1.91 dolar iken bizim şirketinki 4.04 dolar "diye konuştu. Halka arz ile elde edilecek gelirin yüzde 85'ini şirkette tutacaklarını belirten Durukan, enerji maliyetlerinden kaçmak için yatırım önceliğini güneş enerjisi sistemlerine