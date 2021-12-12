SGK duyurdu: 31 Aralık'ta bitiyordu, 31 Ocak 2022'ye uzatıldı
Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) 31 Aralık'ta sona erecek elektronik tebligat (e-tebligat) başvuru süresinin 31 Ocak 2022'ye kadar uzatıldığı bildirildi.
SGK'den yapılan açıklamada, 24 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik'in 7'nci maddesi kapsamında, elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenlerin yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üç ay içinde başvuru yapmakla yükümlü tutulduğu anımsatıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yönetmeliğe göre bu süre 31 Aralık 2021 tarihinde sona ermektedir. Kurumumuzca, elektronik ortamda yapılacak tebligata ilişkin usul ve esasları açıklayan genelgenin 10 Aralık 2021'de yayımlanması ve e-tebligat sisteminin aynı tarihte açılması nedeniyle sistem üzerinde aşırı yoğunluk meydana getirmiştir. Bu nedenle 31 Aralık 2021 tarihinde sonra erecek olan başvuru süresi 31 Ocak 2022 tarihine kadar uzatılmıştır."
Video Haberler
- Marmara Denizi'nde büyük panik
- İşte İstanbul'daki yoksulluk gerçeği
- İtiraf geldi: ‘Bu hikaye bitti’
- Süleyman Soylu hakkında çarpıcı yorum
- 'Müzik bir ruhtur, dimi enişte?'
- Kılıçdaroğlu, Şenyaşar ailesini ziyaret etti
- Akar devreye girdi: Katar'da ilginç anlar
- 'Benim ülkemde çocuk maması kilit altına alınmışken...'
- Meclis'te gergin anlar
- Soylu’ya SBK sorusu Meclis’i karıştırdı
En Çok Okunan Haberler
- MasterChef şampiyonu kaşar peynirlerindeki oyunu anlattı
- Hakan Ural ve Nur Tuğba Algül hakkında suç duyurusu
- Peker ailesinden günler sonra açıklama
- AKP'de bir 'uyuşturucu' skandalı daha
- Peker hakkında yeni bir bilgiyi açıkladı
- Öcalan serbest mi kalacak?
- Bill Gates'ten 2022 için çarpıcı tahmin
- Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na yanıt
- Bakanı kızdıran rüşvet dosyası
- MHP'li başkanlardan peş peşe istifa