Cezalarda astronomik artış: Vergi, trafik ve yargı cezalarında rekor!

Yayınlanma: 17.03.2025 - 16:43

Güncelleme: 17.03.2025 - 16:43

Devlet, bütçe açığını kapatma yolunda cezaları artırarak önemli bir gelir kaynağı oluşturdu. 2025 yılının ilk iki ayında, toplam kesilen ceza miktarı 774,4 milyar TL’ye ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51’lik bir artış gösterdi. Bu tutar, geçen yıl boyunca kesilen 849,9 milyar TL'lik cezanın yüzde 91'ine denk geliyor.

İLK İKİ AYDA MİLYARLARCA TL CEZA KESİLDİ

Trafik cezalarında yaşanan artış dikkat çekici; bu dönemde trafik cezaları yüzde 106 artarak 40 milyar TL’ye ulaştı. 9,9 milyar TL’lik kısmı ise sadece ilk iki ayda tahsil edildi. Geçen yılın tamamında trafik cezalarından 43,6 milyar TL tahsil edilmişti.

Ayrıca, yargı cezaları yüzde 5,5 artışla 76,1 milyar TL’ye, idari para cezaları ise yüzde 215 artarak 196,7 milyar TL’ye yükseldi. Vergi cezaları ise yüzde 28,6 artışla 461,1 milyar TL’ye çıktı. Ancak, tahsilat oranı oldukça düşük kaldı. 774,4 milyar TL’lik para cezasına karşılık yalnızca 35,4 milyar TL tahsilat yapılabildi.

Geçen yılın sonunda 849,9 milyar TL’lik ceza kesilmiş, tahsilat ise 155,5 milyar TL olmuştu. Bu sene için belirlenen bütçe hedefi 245,4 milyar TL iken, ceza kesme oranındaki artış, devletin bu hedefi aşma yolunda olduğunu gösteriyor.