Şok Market, İstegelsin'i satın aldı
Şok Marketler Ticaret, e-ticaret kanalındaki gelişimine katkı sağlamak ve yeteneklerini geliştirmek üzere, Future Teknoloji Ticaret'nin tüm paylarını 220 milyon liraya satın alınması için pay alım sözleşmesi imzaladığını duyurdu.
Şok Marketler Ticaret , e-ticaret kanalındaki gelişimine katkı sağlamak ve yeteneklerini geliştirmek üzere, Future Teknoloji Ticaret A.Ş 'nin ödenmiş sermayesinin yüzde 100'üne tekabül eden paylarının peşin olarak satın alınması için pay alım sözleşmesi imzaladı.
Şok tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, işlem fiyatı, değerleme raporunda belirlenen şirket değer aralığı orta noktasına göre yüzde 10 iskonto içerecek şekilde pazarlık usülü ile 220 Milyon TL olarak belirlendi. Açıklamada, "Future Teknoloji Ticaret A.Ş 'nin ödenmiş sermayesinin yüzde 100'üne tekabül eden payların Future Star E-Ticaret A.Ş'den peşin olarak satın alınması için pay alım sözleşmesi imzalanmıştır.
Pay alım sözleşmesi imza tarihi itibariyle Future Teknoloji Ticaret A.Ş 'nin finansal borcu bulunmamaktadır" denildi.
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