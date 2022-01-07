Son dakika | Merkez Bankası beşinci müdahale büyüklüğünü açıkladı

Son dakika | Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 17 Aralık'ta yaptığı beşinci doğrudan döviz satışı müdahalesinin büyüklüğünü açıkladı 2,12 milyar dolar olduğunu duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr
07 Ocak 2022 Cuma, 10:28
Son dakika | Merkez Bankası beşinci müdahale büyüklüğünü açıkladı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 17 Aralık'ta piyasaya doğrudan 2,12 milyar dolarlık döviz sattığını açıkladı.

Aralık ayında yapılan beş müdahalenin büyüklüğü 7,28 milyar dolara yükseldi.

TCMB 1 Aralık'ta Ocak 2014'ten sonra ilk kez döviz satış müdahalesi gerçekleştirmeye başlamıştı.


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