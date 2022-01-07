Son dakika | Merkez Bankası beşinci müdahale büyüklüğünü açıkladı
Son dakika | Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 17 Aralık'ta yaptığı beşinci doğrudan döviz satışı müdahalesinin büyüklüğünü açıkladı 2,12 milyar dolar olduğunu duyuruldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 17 Aralık'ta piyasaya doğrudan 2,12 milyar dolarlık döviz sattığını açıkladı.
Aralık ayında yapılan beş müdahalenin büyüklüğü 7,28 milyar dolara yükseldi.
TCMB 1 Aralık'ta Ocak 2014'ten sonra ilk kez döviz satış müdahalesi gerçekleştirmeye başlamıştı.
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