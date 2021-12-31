Son dakika | Merkez Bankası'ndan yeni dolar kararı: 6 ayrı saat verildi

31 Aralık 2021 Cuma, 11:18

Döviz ve altın hesaplarından TL mevduat ve katılım hesaplarına dönüşümde, her gün Merkez Bankası tarafından 11.00'de kur belirlenmesi uygulaması kaldırıldı.

Daha önce saat 11:00'de belirlenen dönüşüm kuru için bundan böyle dövizin Türk lirasına çevrildiği gün Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen döviz alış kuru geçerli olacak.

6 AYRI SAAT VERİLDİ

Buna göre dönüşüm kuru olarak Merkez Bankası tarafından saat 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 ve 15:00’de ilan edilen ve döviz tevdiat hesapları ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarında bulunan dövizin Türk lirasına çevrildiği saat itibarıyla en son açıklanmış olan döviz alış kuru dikkate alınacak.

ALTIN HESAPLARINDA DA BENZER DÜZENLEME

TCMB ayrı bir tebliğ ile altından TL'ye dönüşüm hesapları için de benzer bir düzenleme yaptı.

Altın dönüşüm fiyatı Merkez Bankası tarafından saat 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 ve 15:00’de ilan edilen ve altın hesaplarında bulunan altının Türk lirasına çevrildiği saat itibarıyla en son açıklanmış olan 995/1000 veya 1000/1000 saflıktaki gram altının Türk lirası karşılığı alış fiyatı olarak uygulanacak.

KATILMA HESABI GETİRİSİ DÜZENLEMESİ

Tebliğle, TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi hakkında tebliğin 4. maddesine eklenen ibareye göre, katılma hesabına sağlanacak getiri, Merkez Bankası'nın katılım bankaları ile açık piyasa işlemleri kapsamında yaptığı bir hafta vadeli geri satım vaadi ile alım işlemlerinde oluşan maliyetten düşük olması halinde aradaki fark, katılım bankacılığı esasları çerçevesinde katılım bankasınca karşılanabilecek. Karşılanmayan kısım için Merkez Bankasınca ödeme yapılmayacak.