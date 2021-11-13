Son dakika... 10 lirayı aşmıştı: Dolar ne kadar oldu? İşte Dolar ve Euro'da son durum (13 Kasım 2021)

13 Kasım 2021 Cumartesi, 03:19

Türk Lirası'ın yaşadığı değer kaybı tüm zamanların rekorunu kırdı. Dolar/TL kuru, 10'a ulaşarak en yüksek seviyeyi gördü. 12 Kasım Cuma akşamı saat 21.20 sularında dolar/TL, 10 TL seviyesine ulaşmıştı.

Dolar/TL'de üst üste gelen rekorlarda Türkiye'de devam eden enflasyon-para politikası endişeleri de etkili oluyor.

SON DURUM

Dolar/TL, 13 Kasım Pazar saat 03,23 itibari ile 10 TL'nin tekrar altına düşerek 9,97 TL'den işlem görüyor.



