Son dakika... 10 lirayı aşmıştı: Dolar ne kadar oldu? İşte Dolar ve Euro'da son durum (13 Kasım 2021)
Son dakika... Dolar, 10 TL'ye ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırmasının ardında 13 Kasım 2021 tarihi itibariyle 9,97 seviyesine gerilemiş durumda.
Türk Lirası'ın yaşadığı değer kaybı tüm zamanların rekorunu kırdı. Dolar/TL kuru, 10'a ulaşarak en yüksek seviyeyi gördü. 12 Kasım Cuma akşamı saat 21.20 sularında dolar/TL, 10 TL seviyesine ulaşmıştı.
Dolar/TL'de üst üste gelen rekorlarda Türkiye'de devam eden enflasyon-para politikası endişeleri de etkili oluyor.
SON DURUM
Dolar/TL, 13 Kasım Pazar saat 03,23 itibari ile 10 TL'nin tekrar altına düşerek 9,97 TL'den işlem görüyor.
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