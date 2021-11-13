Doların 10 TL'ye yükselmesinin ardından Berat Albayrak'ın sözleri yeniden gündem oldu

13 Kasım 2021 Cumartesi, 00:59

Dolar, 10 TL'ye ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Doların 10 TL'ye çıkmasının ardından sosyal medyada Berat Albayrak'ın sözleri yeniden gündeme geldi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019'da 31 Mart yerel seçimleri öncesinde dolar kuruna ilişkin şunları söylemişti:

"ÇOK BEKLERSİNİZ" DEMİŞTİ



Dolar 10 TL'ye çıktı, Berat Albayrak'ın sözleri yeniden gündem oldu! — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) November 12, 2021

"ÇOK BEKLERSİNİZ"

"Ağustos, eylül, ekim aylarında bol bol döviz alıp, 6 liradan 7 liradan, niye? Dolar 10 lira olacak, 15 lira olacak ya, 6-7 liradan toplayalım dolarları, 10-15'ten satarız. Dolar düştü 5 liraya. Bunlar kara kara düşünüyor. Eyvah eyvah. E, ne yapacağız? Şöyle bir kriz çıksa da füze yağsa da şu olsa da bu olsa da dolar yükselse de bir kâr etsek. Çok beklersiniz, hele de seçimden sonra daha çok beklersiniz."

DOLAR/TL 10 SEVİYESİNİ AŞTI

Türk Lirası, Amerikan Doları karşısında değer kaybına devam ederken, akşam saatlerinde tarihin en düşük seviyesini gördü. Dolar/TL, bugün (12 Kasım Cuma) akşam saatlerinde 10 seviyesini aştı.

ABD'de yüksek enflasyon sonrası artan küresel dolar talebi ve yurtiçinde Merkez Bankası'nın gevşek para politikası, TL'deki erimede başrol oynuyor.

Yükselişine devam eden dolar/TL akşam yurtdışı işlemlerde 10,00405 seviyesini gördü. Euro/TL de 11,46128 seviyesinde. Gram altın ise zirveyi 600 liraya taşıdı.