Son Dakika... Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: 'Aralık geliyor...'

21 Eylül 2022 Çarşamba, 14:55

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Temmuz 2022'de yaptığı açıklamada, asgari ücrete yaklaşık yüzde 30 artış yapıldığını açıklamıştı. Buna göre, net asgari ücret 5 bin 500 TL olmuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, asgari ücrete ilişkin yaptığı açıklamada "Geçtiğimiz dönem asgari ücrete tarihin en yüksek oranında zam yaptık. Temmuzda da yaptık. Aralık geliyor, aralıkta da yapacağız. Biz, çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız. İnsanlarımızı rahatlatmamız lazım" dedi.