Son Dakika: Benzine indirim geldi

Yayınlanma: 11.01.2023 - 08:55

Güncelleme: 11.01.2023 - 08:55

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. NTV'nin haberine göre; benzin grubunda yapılan 63 kuruş indirim pompa fiyatlarına yansıdı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.07 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 18.89 TL'den satılıyor.