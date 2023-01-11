Son Dakika: Benzine indirim geldi
Son dakika haberi... Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 63 kuruş indirim geldi.
Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. NTV'nin haberine göre; benzin grubunda yapılan 63 kuruş indirim pompa fiyatlarına yansıdı.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.07 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 18.89 TL'den satılıyor.
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