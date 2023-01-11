Son Dakika: Benzine indirim geldi

Son dakika haberi... Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 63 kuruş indirim geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.01.2023 - 08:55
Son Dakika: Benzine indirim geldi
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Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. NTV'nin haberine göre; benzin grubunda yapılan 63 kuruş indirim pompa fiyatlarına yansıdı. 

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.07 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 18.89 TL'den satılıyor.


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