Son Dakika: Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı
Son dakika haberleri....Ticaret Bakanlığı geçici verilerine göre eylül ayında dış ticaret açığı yüzde 299 artışla 10.4 milyar dolar oldu. Böylelikle eylül ayında da dış ticaret açığı 10 milyar doların üzerine çıktı.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından açıklanan eylül ayı geçici dış ticaret istatistiklerine göre bu dönemde Türkiye'nin ihracatı yıllık yüzde 9,2 artışla 22,6 milyar dolar oldu. İthalat ise yüzde 41,5 artışla 33 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Eylül'de dış ticaret açığı yüzde 298,3 artışla 10.4 milyar dolar oldu.
İhracatın ithalatı karşılama oranı eylülde 20,3 puan azalarak yüzde 68,5 olarak gerçekleşti. Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 16,5 puan azalarak yüzde 89,2 olarak
gerçekleşti.
Ocak-eylül döneminde Türkiye'nin ihracatı yüzde 17.1 artışla 188.22 milyar dolar olurken, ithalat da yüzde 40.8 artışla 272.04 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret açığı yüzde 158.5 artışla 83,82 milyar dolar oldu.
EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA
Eylül ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla; Almanya yüzde 18.2 oranında artışla 2 milyar 2 milyon dolar, ABD yüzde 0,7 oranında azalışla 1 milyar 378 milyon dolar ve Irak yüzde 24,3 oranında artışla 1 milyar 277 milyon dolar oldu.
İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 47,6 oldu.
Eylül ayında en fazla ithalat yapılan ülkeler sırasıyla; Rusya yüzde 186,7 oranında artışla 6 milyar
926 milyon dolar, Çin yüzde 28 oranında artışla 3 milyar 706 milyon dolar ve İsviçre yüzde 764,2 oranında artışla 2 milyar 179 milyon dolar oldu.
İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içerisindeki payı yüzde 61,9 oldu.
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