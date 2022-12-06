Son Dakika: Motorine indirim geldi

06 Aralık 2022 Salı, 08:52

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar, benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

NTV'nin haberine göre; son olarak motorin grubunda 69 kuruş fiyat indirimi geldi.

GÜNCEL FİYATLAR

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 22,97 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,17 liradan satılıyor.