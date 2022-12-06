Son Dakika: Motorine indirim geldi

Bu gece yarısından itibaren motorine 66 kuruş indirim geldi.

cumhuriyet.com.tr
06 Aralık 2022 Salı, 08:52
Son Dakika: Motorine indirim geldi
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar, benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

NTV'nin haberine göre; son olarak motorin grubunda 69 kuruş fiyat indirimi geldi.

GÜNCEL FİYATLAR

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 22,97 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,17 liradan satılıyor.


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