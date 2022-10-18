Son Dakika... Merkez Bankası açıkladı: İstanbul'da konut fiyatları üçe katlandı

18 Ekim 2022 Salı, 14:36

Merkez Bankası (TCMB) ağustos 2022 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı.

Buna göre, KFE ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 184.6 oranında arttı.

Konut fiyatları temmuzda ise aylık bazda yüzde 8, yıllık bazda ise yüzde 173.8, artmıştı.

Böylece ağustos ayında konut fiyatlarındaki artış ivmesi hız kesmeden devam ederken, konut fiyat artışında yeni rekor izlendi.

EN YÜKSEK DEĞİŞİM ANTALYA, BURDUR, ISPARTA'DA

En yüksek yıllık değişim yüzde 231.3 ile Antalya, Burdur, Isparta’da görüldü. Bunu yüzde 210.8 ile İstanbul izledi.

En yüksek yıllık değişim gösteren diğer iller ise yüzde 196.4 ile Adana ve Mersin oldu.

Türkiye’de bir konutun metrekare başı fiyatı ağustosta 15 bin 76 TL’ye yükseldi.

Böylece 100 metrekare bir evin ülke genelindeki ortalama fiyatı 1.5 milyon TL’yi aştı.

Türkiye’de bir konutun metrekare başı fiyatı temmuzda ise 13 bin 936 TL idi. Böylece 100 metrekarelik bir konutun fiyatı ülke genelinde ortalama 1 milyon 393 bin 600 TL olmuştu.

ORTALAMA FİYATLAR BİLE 2.4 MİLYON TL

İstanbul'da bir konutun metrekare başı fiyatı temmuzda 22 bin 590 TL iken ağustosta 24 bin 533 TL’ye yükseldi. Böylece, 100 metrekare bir daire fiyatı İstanbul’da 2.4 milyon TL’yi aşmış oldu.