'Sorunlara kulak tıkamayın'

Yayınlanma: 06.09.2024 - 16:13

Güncelleme: 06.09.2024 - 16:13

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), kurulları ve TÜRMOB’a bağlı oda başkanlarının katılımıyla dün Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde enflasyon düzeltmesine tepki göstermek amacıyla eylem yaptı. Açıklamaya CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu ve CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem de katıldı. Katılımcıların ellerinde “Haklı taleplerimize, angaryalara ve sistem sorunlarına sessiz kalınmasına tahammülümüz kalmadı” pankartı tuttuğu görüldü. Konuşmayı tüm TÜRMOB’lular adına TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten randevu istediklerini, randevu verilmemesi sonucunda basın açıklaması yaptıklarını söyleyen Kartaloğlu, “Sırtımızdaki yük artık dayanılmaz boyutlara ulaşmıştır. Ölçüsüz iş yükü ve adil olmayan ücret tarifesi, mali müşavirlerin iş-yaşam dengesini olumsuz etkilemenin ötesine geçmiş ve meslektaşlarımızın insani yaşam hakkını ellerinden almaya başlamıştır. Meslek camiamız sürekli, kronik hastalıklar, ani ölümler ve maalesef intihar haberleriyle sarsılmaktadır” dedi. Kartaloğlu, “Brüt satışları toplamı 50 milyon liranın altında olan mükelleflerin, 2024 hesap döneminin ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapmayacakları belirlenen genel tebliğin” hükümlerinin muhasebe ve vergi sistemine ciddi zarar vereceğini söyledi.

'HUKUKA AYKIRIDIR'

Söz konusu tebliğe ilişkin konuşan Kartaloğlu, “Büyük fedakarlıklarla gecesini gündüzüne katarak son kez uzatıldığı belirtilen Geçici Vergi Beyannamelerini süresinde yetiştirebilmek için gayret gösteren meslek camiamızın bu emekleri yok sayılmakta, yapılan tüm düzeltme işlemlerinin sonuçlarının geri alınması ve beyanların düzeltilmesi istenmektedir. Bu tebliğ ile adeta enflasyon düzeltmesinin de düzeltmesi istenilmektedir” ifadelerini kullandı. Kartaloğlu, “Anılan tebliğin 4. maddesi ile getirilen düzeltme zorunluluğunun hiçbir suretle kabulü mümkün bulunmamaktadır. Tebliğle vergi matrahını değiştirecek düzenlemeler yapılması, kanunda sayılanlar dışında indirim ve istisnalar yaratılması, geçmişe etkili düzenlemeler ile mükelleflerin kazanılmış haklarının ellerinden alınması, hukuki güvenlik ilkesinin ihlal edilmesi, defter kayıtları ile beyannamenin bağının koparılması, suç ve cezada kanunilik ilkesi hiçe sayılarak ceza tehdidinde bulunulması tamamen hukuka aykırıdır” diye konuştu. TÜRMOB tarafından söz konusu maddenin iptali isteğiyle dava açıldığını da belirten Kartaloğlu, “Danıştay'ın konunun aciliyetine binaen bir an evvel konuyu değerlendireceğine olan inancımız tamdır. Tebliğ ile ortaya çıkan ve ileride sadece meslektaşlarımızı değil işletmeleri de çok büyük sıkıntılara sokacak bu durumun ortadan kaldırılabilmesi için 3. geçici vergi ve yıllık vergiler için nasıl bir düzenleme yapılması gerektiği konusunda birliğimizin görüş ve önerilerine açık olunmalıdır” ifadelerini kullandı.

'BIÇAK KEMİĞE DAYANDI'

Mali Müşavirlerin iş yükünü hafifletecek çözüm önerilerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na sözlü ve yazılı olarak birçok kez iletildiğini vurgulayan Kartaloğlu, “Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Bu sorunların başında yer alması ve mesleğin kalitesini de tehdit etmesi sebebiyle mevcut iş yükünün mevcut ücret tarifesi ile sürdürülmesinin mümkün olmadığını bir kez daha vurgulamak zorunlu olmuştur. Bu durum muhasebe hizmetlerinin ve ofislerinin sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir” dedi. Her platformda mücadele etmeye devam edeceklerini söyleyen Kartaloğlu, “Bakanlık, kendisine iletilen sorunlara ve çözüm önerilerine kulak tıkamamalı” tepkisini gösterdi. Açıklamanın sonunda katılımcılar, ellerindeki siyah çelengi bakanlığın önüne koydu.