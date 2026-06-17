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Ünlü market zinciri BİM banka kuruyor: BDDK'den onay çıktı

Ünlü market zinciri BİM banka kuruyor: BDDK'den onay çıktı

17.06.2026 10:30:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Ünlü market zinciri BİM banka kuruyor: BDDK'den onay çıktı

BDDK’nin Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla birlikte, BİM grubu şirketlerinin kurucu ortaklığında Dost Katılım Bankası A.Ş.’nin kurulmasına resmen izin verildi. Bankacılık Kanunu çerçevesinde yapılan incelemelerin ardından kuruluş onayı alan yeni katılım bankası, böylece resmi yapılanma sürecini başlatmış oldu.
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) 11 Haziran 2026 tarihli ve 11470 sayılı kuruluş izni kararı, 17 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, talep edilen bilgi ve belgelerin uygun bulunmasıyla Dost Katılım Bankası A.Ş.'nin resmi kuruluş süreci tamamlandı.

ORTAKLIK YAPISI BİM GRUBU ŞİRKETLERİNDEN OLUŞUYOR

Yeni kurulan Dost Katılım Bankası A.Ş.'nin ortaklık yapısında yalnızca BİM grubuna bağlı şirketler yer alıyor. Bankanın sermaye yapısında grup dışından herhangi bir bağımsız ortak bulunmuyor.

Dost Katılım Bankası; BİM Birleşik Mağazalar A.Ş., Desto Atık Yönetimi A.Ş., Dost Global Danışmanlık A.Ş., GDP Gıda Paketleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Es Global Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. ortaklığıyla finans sektörüne giriş yapıyor.

KURUCU ŞİRKETLERİN FAALİYET ALANLARI

Bankanın kurucu ortakları arasında bulunan şirketlerin tamamı BİM bünyesinde farklı alanlarda faaliyet gösteriyor.

Kurucu ortaklardan Dost Global Danışmanlık A.Ş., BİM'in tamamına sahip olduğu bağlı ortaklıklarından biri olarak öne çıkıyor. Şirketin, grubun yurt dışı yatırımları kapsamında 2019 yılında kurulduğu biliniyor.

Es Global Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. ise BİM'in Eskişehir'deki bisküvi ve şekerleme üretim tesislerinin işletmesini yürütüyor.

GDP Gıda Paketleme Sanayi ve Ticaret A.Ş., zincir marketlerde satışa sunulan pirinç, bakliyat ve benzeri temel gıda ürünlerinin tedarik ve paketleme faaliyetlerini gerçekleştiriyor.

Desto Atık Yönetimi A.Ş. de BİM'in endüstriyel atık yönetimi faaliyetlerini yürütmek amacıyla Temmuz 2024'te yapılandırıldı.

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İlgili Konular: #Resmi Gazete #banka #BDDK #BİM

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