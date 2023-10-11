SPK'den 3 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı kararı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (OZGYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 3 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

AA
Yayınlanma: 11.10.2023 - 10:09
SPK'den 3 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı kararı
Abone Ol google-news

SPK bülteninde, Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (OZGYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin cezai işlem uygulandığı duyuruldu.

Buna göre, Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca, Ayşegül Altuntaş, Muhammet Bekir Altaş ve Musa Altuntaş'a yarından itibaren başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.


SPK işlem yasağı pay piyasası

İlgili Haberler

SPK onaylamıştı... İki şirketin halka arz edileceği tarih belli oldu

SPK onaylamıştı... İki şirketin halka arz edileceği tarih belli oldu
SPK açıkladı: Üç şirketin halka arzı onaylandı

SPK açıkladı: Üç şirketin halka arzı onaylandı
SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'den yatırımcılara halk arz uyarısı!

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'den yatırımcılara halk arz uyarısı!

En Çok Okunan Haberler