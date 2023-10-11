SPK'den 3 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı kararı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (OZGYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 3 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.
SPK bülteninde, Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (OZGYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin cezai işlem uygulandığı duyuruldu.
Buna göre, Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca, Ayşegül Altuntaş, Muhammet Bekir Altaş ve Musa Altuntaş'a yarından itibaren başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hamas'ın verdiği süre doldu
- Nur Sürer Farah Zeynep Abdullah’a ateş püskürdü!
- Dolar 120 TL'ye dayanacak!
- Şimşek'ten emekli zammı açıklaması
- İş insanının hapsi isteniyor!
- Bahçeli ve Erdoğan’a 3 soru yöneltti!
- Real Madrid'den Arda Güler'e hediye!
- Cem Küçük'ten Erdoğan'ı kızdıracak 5 bin lira açıklaması
- Galatasaray'da 'forma' krizi!
- İYİ Parti 'tezkere' kararını açıkladı