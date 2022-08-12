Spot piyasada doğalgaz fiyatları açıklandı (12 Ağustos 2022)
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 346 lira 46 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 86 milyon 628 bin 308 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 14 milyon 133 bin 978 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 346 lira 46 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 4 milyon 994 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 17 bin 866 lira 85 kuruş, satış fiyatı 16 bin 826 lira 7 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 129 milyon 322 bin 878 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 128 milyon 830 bin 898 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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