Spot piyasada doğalgaz fiyatları açıklandı (29 Ağustos 2022)

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 14:09

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 18 bin 750 lira olarak belirlendi.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 18 bin 750 lira oldu. Gaz ticaret miktarı 7 milyon 760 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 19 bin 312 lira 50 kuruş, satış fiyatı 18 bin 187 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 111 milyon 72 bin 455 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 108 milyon 600 bin 118 metreküp olarak kayıtlara geçti.