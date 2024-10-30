Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? 30 Ekim 2024 spot doğalgaz fiyatları...
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 896 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 10 milyon 555 bin 730 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 7 milyon 177 bin 478 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 896 lira, gaz ticaret miktarı ise 891 bin metreküp oldu.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 490 lira 80 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 301 lira 20 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 159 milyon 744 bin 549 metreküp doğalgaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 159 milyon 484 bin 256 metreküp olarak kayıtlara geçti.
Etiketler: #spot doğalgaz #doğalgaz #EPİAŞ
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