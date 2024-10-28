Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 28 Ekim 2024 spot elektrik fiyatları

Yayınlanma: 28.10.2024 - 14:27

Güncelleme: 28.10.2024 - 14:27

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 25,4 azalarak 1 milyar 123 milyon 756 bin 673 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 17.00'de 2 bin 937 lira 99 kuruş, en düşük saat 12.00'de 397 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 82 lira 43 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 89 lira 27 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1372 lira 19 kuruş olarak belirlendi.