Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 29 Ekim 2024 spot elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1050 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 24,4 artarak 1 milyar 397 milyon 559 bin 663 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 08.00, 17.00 ve 18.00'de 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 1050 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 326 lira 77 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 350 lira 41 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 2 bin 937 lira 99 kuruş, en düşük 397 lira 99 kuruş olarak belirlendi.
Etiketler: #spot elektrik #elektrik #EPİAŞ
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