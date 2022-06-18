Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı (18 Haziran 2022)
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 681 lira 61 kuruş, en düşük 500 lira 1 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 30,22 azalarak 872 milyon 875 bin 176 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 2 bin 681 lira 61 kuruş, en düşük saat 08.00'de 500 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1761 lira 63 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1762 lira 48 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 43 lira 64 kuruş, en düşük 1631 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.
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