Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı (31 Temmuz 2022)
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 53,1 artarak 1 milyar 868 milyon 466 bin 285 lira oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin lira, en düşük 1999 lira 99 kuruş olarak belirlendi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 11.00 ve 13.00-21.00 saatlerinde 4 bin lira, en düşük saat 05.00'te 1999 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 319 lira 82 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 428 lira 65 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 750 lira, en düşük 1999 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.
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