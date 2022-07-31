Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı (31 Temmuz 2022)

31 Temmuz 2022 Pazar, 14:24

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin lira, en düşük 1999 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 11.00 ve 13.00-21.00 saatlerinde 4 bin lira, en düşük saat 05.00'te 1999 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 319 lira 82 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 428 lira 65 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 750 lira, en düşük 1999 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.