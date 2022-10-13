Sürücüler dikkat! Ehliyet yenileme için son günler...

13 Ekim 2022 Perşembe, 13:21

Yeni ehliyet sistemine geçilmesiyle birlikte 1 Ocak 2016'dan itibaren ehliyetler yenilenmeye başlamıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında Bu tarihe kadar eski tip ehliyetlerini, yeni tip ehliyetlere dönüştürmeyen kişiler ise idari para cezası alacak.

Ehliyet yenileme randevularıyla ilgili yoğunluk sürmeye devam ediyor. İstanbul'da bulunan birçok Nüfus Müdürlüğü, ehliyet yenileme randevularını doldurmuş durumda. Randevu almakta zorlanan vatandaşlar ise para cezası yememek için ehliyet randevularını bir an önce almaya çalışıyor. Ehliyet yenileme randevusu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesi nvi.gov.tr üzerinden veya ALO 199 hattından alınabiliyor.

PARA CEZASI VAR

1 Ocak 2016 tarihi öncesinde düzenlenmiş ehliyetler 2022 yılı içerisinde geçerliliğini yetirecek. İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen ehliyet yenileme son tarih ardından eski tip sürücü belgesi kullanmaya devam edenlere idari para cezası kesilecek.

VERGİ, HARÇ VE CEZALARA BÜYÜK ZAM

Enflasyon rakamları yükselmeye devam ederken vergi, harç ve cezalardaki artışı kapsayan yeniden değerleme oranında görülmemiş bir artış yaşandı. Önümüzdeki 3 veride enflasyon sıfır dahi gelse vergi, ceza ve harçlardaki zam oranı yüzde 121 olacak.

YENİ TİP EHLİYET BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?

Eski Tip (2016 Öncesi Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenisi İle Değiştirilmesi İşlemlerinde 15 TL.

Yeni Tip (2016 Sonrası Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenilenmesi İşlemlerinde 345 TL yatırılması gerekiyor.

Ehliyetinizi yenilemek için gereken belgeler şu şekilde: