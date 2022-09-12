Sütlerde son kullanma tarihi oyunu

Sosyal medyada bir hesap BİM'de son kullanma tarihi geçmiş sütlerin indirimle satıldığını iddia etti.

cumhuriyet.com.tr
12 Eylül 2022 Pazartesi, 16:34
Sütlerde son kullanma tarihi oyunu
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Yaşam pahalılığı insan sağlığı açısından risk yaratıyor. Hızla yükselen enflasyonla birlikte alım gücü günden güne eriyince gıdaya dahi erişim zorlaştı. Ucuzcu market zincirlerinde dahi fiyatlar yüksek olunca, sağlıksız hatta son tarihi geçmiş ürünlerin hilelerle satılmaya devam ettiği iddiaları gündeme geldi.

Sosyal medyada 'Sade Vatandaş Mehmet Koyuncu' isimli bir hesap, bir takipçisinden geldiğini belirttiği videoyu paylaştı. Buna göre zinciri BİM'in tarihi geçmiş ürünleri sattığını iddia etti. Yapılan paylaşımda BİM'de satılan, yaygın bir markaya ait tarihi geçmiş sütlerin, fiyatları 11 lira 90 kuruştan 6 lira 90 kuruşa indirilerek satıldığı ve son tüketim tarihinin yazılı olduğu kısmın silindiği görülüyor. Hesap tarafından yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer veriliyor: "Bir izleyicimiz gönderdi. BİM'de son kullanma tarihi geçmiş sütlerin tarihi silinip satılıyor. Aman dikkat!"



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