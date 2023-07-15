Sütte felaket kapıya dayandı

Yayınlanma: 15.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 15.07.2023 - 03:00

Ulusal Süt Konseyi’nin 11.5 lira olarak açıkladığı çiğ süt fiyatı 13-15 TL bekleyen süt üreticisini hayal kırıklığına uğrattı. CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, yem fiyatları, enerji fiyatları ve işçilik giderleri sürekli artarken süt fiyatlarındaki artışın bunların çok gerisinde kalmasının bir sonucu olarak sektörden büyük bir kaçış olduğunu söyledi.

(Bekir Başevirgen)



“Sürekli artan et fiyatlarının cazibesine kapılarak damızlık hayvanını kestirenlerin eklenmesiyle artık felaket kapıya dayandı diyebiliriz” değerlendirmesini yapan Başevirgen, geçen yıl 100 binden fazla hayvancılık işletmesinin kapandığını, en az 500 bin damızlık hayvanın kesime gittiğini söyledi.

TÜİK’in mayıs ayı verilerine göre bile içme sütü üretimindeki azalışın yüzde 11 olduğunu, tablonun daha da kötüye gittiğini kaydeden Başevirgen, “13 Temmuz’da toplanan Ulusal Süt Konseyi 8.5 lira olan referans çiğ süt fiyatını 11.5 lira olarak açıkladı. Çiğ süt destek fiyatı ise açıklamadılar. Açıklanan bu fiyat yetiştiricilerimiz nezdinde tam bir hayal kırıklığıdır. Avrupa ölçülerinde fiyat 24 TL olmalıydı” ifadelerini kullandı.