t-MBA Zirvesi'nde CEO'lar gençlerle buluşacak!

Doğa Koleji'nin bu yıl 16’ncısını düzenlediği t-MBA Zirvesi'nde dünyanın en büyük amfi dersi işlenecek. Türkiye’nin önde gelen iş liderlerine ev sahipliği yapacak olan zirve, yarının liderleri olan gençlere ilham verecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.05.2023 - 10:27
t-MBA Zirvesi'nde CEO'lar gençlerle buluşacak!
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Bu yıl 5 Mayıs'ta Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek olan Doğa Koleji t-MBA Zirvesi, geleceğin liderleri olacak gençler ile iş dünyasının önemli liderlerini bir araya getirecek. Türkiye’de iş dünyasına yön veren önemli CEO’lar sürdürülebilirlik ajandalarını aktararak, dünyanın geleceği için gençlerle ilham verici fikirlerini paylaşacak. 

DÜNYANIN EN BÜYÜK AMFİ DERSİ!

16 yıl önce t-MBA Eğitim Modeli ile Türkiye’de bir ilke imza atarak MBA programını liseye taşıyan Doğa Koleji, iş ve akademi dünyasından önemli isimlerin katılımıyla dünyanın en büyük amfi dersini gerçekleştirecek.

"BU YILIN TEMASI SÜRDÜREBİLİRLİK"

t-MBA’in lise düzeyi için yeniden kurgulanmış üniversite MBA modeli olduğunu belirten Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Can, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl akademimiz hepimizin gündeminde ilk sırada yer alan sürdürülebilirlik temasını işliyor. Gençlerin de oldukça duyarlı olduğu ve okulumuzda pek çok proje gerçekleştirdiğimiz ‘sürdürülebilirlik’ konusunda şirketlerin ajandalarını paylaşmaları ufuk açıcı olacak."


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