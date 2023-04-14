Ekonomi eğitimi - Prof. Dr. Orhan ŞENER

14 Nisan 2023 Cuma

Ekonomi dersi, gelişmiş ülkelerde liselerde ve üniversitelerin birçok bölümünde oldukça yoğun biçimde okutulan bir disiplindir. Temel eğitim sırasında okutulmasının en önemli nedeni, seçmenlerin oylarını kullanırken bilinçli karar vermelerini sağlamaktır. Üniversitelerde ekonomi bölümleri dışında ekonomi dersleri en çok hukuk fakültelerinde okutulmaktadır. ABD’de ve Avrupa’da bazı hukuk fakültelerine girebilmek için ekonomi lisansı önkoşuldur.

Türkiye’de hukuk fakültelerinde sadece bir dönem ekonomi dersi okutulmakta ya da hiç okutulmamaktadır. 1960’lı yıllarda hukuk fakültelerinde makro ve mikro ekonomi dersleri bir dönem değil birer yıl okutulurdu. Ayrıca, 6 maliye dersi okutulmaktaydı. Günümüzde ise birçok hukuk fakültesinde maliye dersi okutulmamakta olup Türk vergi hukuku adlı bir dersle yetinilmektedir.

Milletvekillerinin çoğunun hukukçu olması nedeniyle yeterli düzeyde ekonomi ve maliye derslerinin okutulmasının önemi açıkça görülmektedir. Gelişmiş ülkelerde üniversitelerin benzer kalitede olmasında en etkili araç, alanında yazılan en iyi kitaptır. Türkiye’de ise daha iyisi olduğu halde birçok öğretim üyesi kendi kitabını ve çoğu kez ders notlarını okutmaktadır. Bir doktor ve doçent jürisine girme olasılığı olan, öğretim üyesinin kitabını ya da ders notlarını okutmaya zorlanmaktadır.

Türkiye’de en iyi ders kitabının seçiminde, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin uygulamalarından ders alınmalıdır. Yüzbinlerce öğrencinin okuyacağı kitap, alanında en başarılı öğretim üyesine yazdırılmıştır. Ayrıca yazarının TRT 4 eğitim kanalında da ders anlatması sağlanarak ülke çapında dışsal faydalar yaratılmıştır. Günümüzde de ekonomi alanında yazılmış önemli kitaplar bulunmaktadır. Örneğin hukuk ve ekonomi fakültelerinin ilk dönemleri için Prof. Dr. Tümay Ertek’in Temel Ekonomi ve ikinci dönemi için Prof. Dr. İzzeddin Önder’in Türkiye Ekonomisi adlı kitabı. Türkiye’nin emperyalizmin tuzağından kurtulamayarak niçin dış borç almak zorunda kaldığının açıklandığı, Önder’in bu kitabını özellikle politikacıların da okuması gerekmektedir.

PROF. DR. ORHAN ŞENER

NETKENT HUKUK FAKÜLTESİ DEKANI