Mutabakat metni ve eğitim - Ali Ekber Şahin

20 Nisan 2023 Perşembe

Millet İttifakı’nı oluşturan altı partinin, 240 sayfa, 9 ana başlık, 75 alt başlık ve 2 bin 300’den fazla somut hedef içeren Ortak Politikalar Mutabakat metni üzerinde uzlaşmaları, ittifakın cumhurbaşkanı adayını belirlemesi kadar zor ve önemli bir sonuçtur. Altı partinin ortak cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim beyannamesinin ve seçim sonrasında uygulanacak hükümet programının omurgasını, bu mutabakat metni oluşturacaktır.

Yargıdan dış politikaya, sağlıktan ekonomiye çok sayıda maddenin yer aldığı metinde, eğitimle ilgili üzerinde uzlaşılmış 117 politika ve hedef bulunuyor. Kuşkusuz eğitimle ilgili maddeler içinde bulunmasını en çok arzuladığımız maddeler, 4+4+4 olarak adlandırılan ucube sistemin çocuklarda açtığı derin yaraları sarmayı, bu sistemi değiştirmeyi hedefleyen maddelerdir. 4+4+4 düzenlemesi, çocuklarımızı erken yaşta ilkokula başlamak zorunda bırakan, ilkokul süresini 4 yıla indirerek çocuklarımızı kendi tercihleri olmayan ortaokul ve lise türlerine mahkûm eden, tüm eğitim kademelerinde dalga etkisi yaratan sorunlara yol açmıştır.

Eğitim devrimi

Mutabakat metni, 4+4+4 düzenlemesini bütünüyle değiştirmeyi hedefleyen maddeler içermemektedir. Metinde, ilkokula başlama yaşının ne olacağına ilişkin herhangi bir madde yoktur. 4+4+4 düzenlemesiyle gelen imam hatip ortaokulları da varlığını sürdürecektir. Mutabık kalınan tek konu, zorunlu eğitimin 1 yılı okul öncesi eğitim, 5 yılı ilkokul, 4 yılı ortaokul, 3 yılı lise olmak üzere 1+5+4+3 şeklinde uygulanacağıdır.

4+4+4 düzenlemesiyle ilgili dört araştırmamız, ilkokula başlama yaşının en az 72 ay olması gerektiğini ortaya koymuştur. Araştırmalar, ilkokul eğitiminde sınıf öğretmenlerinin üstlendiği rolün, öğrencilerin üst eğitim kademelerinde gelişimlerinin en önemli belirleyicisi olduğunu kanıtlamaktadır. Mutabakat metninde belirtildiği şekliyle ilkokul süresinin 5 yıla çıkarılması, öğrenci gelişimi üzerinde sınırlı bir etki yaratabilir. Millet İttifakı eğitim alanında pansuman niteliğinde olan politika ve hedefler yerine bir “eğitim devrimi” başlatmalıdır.

1+6+3+3

İlkokul eğitimi 6 yıl olmalıdır. OECD üyesi ülkeler arasında ABD, Belçika, Birleşik Krallık, Estonya, Finlandiya, Hollanda, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, Japonya, Kanada, Kore, Letonya, Meksika, Polonya, Portekiz, Slovenya, Şili, Yeni Zelanda ve Yunanistan’da ilkokul süresi 6 yıl; Avustralya, Danimarka, İzlanda ve Norveç’te 7 yıldır. İlkokul eğitiminin ilk üç yılı bir sınıf öğretmeninde, ikinci üç yılı bir başka sınıf öğretmeninde tamamlanabilir. Sınıf öğretmenleri arasında, ilk üç yılın ve ikinci üç yılın sınıf öğretmenleri şeklinde uzmanlık alanları oluşturulabilir.

Öğrenci gelişiminin tüm eğitim kademelerinde sürekliliğini sağlamaya yönelik olarak, zorunlu eğitim, 1 yılı okul öncesi eğitim, 6 yılı ilkokul (başlama yaşı 72 ay), 3 yılı ortaokul, 3 yılı lise olmak üzere 1+6+3+3 şeklinde uygulanmalıdır. Ortaokul ya da lise eğitimi öncesinde yabancı dil hazırlık programları uygulanabilir.