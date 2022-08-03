'Tarihi rekor geliyor' diyerek uyardı: Yeni yılda üç yıllık pasaport ücreti 3 bin 212 TL olacak

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 14:51

Üretici fiyat endeksi (ÜFE) temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 144,61, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 97,30 artarken, ÜFE’ye endeksli vergi, harç ve cezalara da yeni yılda tarihi zam gelebilir.

"ÜRETİCİ ENFLASYONU 'SIFIR' BİLE OLSA..."

Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl’ün hesaplamasına göre, önümüzdeki üç ayda üretici enflasyonu “sıfır” bile olsa 2023 vergi ve ceza artışlarına esas teşkil edecek 2022 yılı yeniden değerleme oranı (YDO) yüzde 117,33 olacak.

"TARİHİ REKOR GELİYOR"

Bingöl, “Yeniden değerleme oranında tarihi rekor geliyor. Önlem alınmazsa vergi ve cezalar can yakacak” uyarısında bulundu.

2022 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak açıklanmıştı. Yeniden değerleme oranı bu seviyede olduğundan 1 yıllık pasaport ücreti 332,10 TL’den 452,32 TL’ye çıkmıştı. Yıl sonu YDO eğer yüzde 117,33 olursa 1 yıllık pasaport ücreti 983 TL olacak. 3 yıl ve üstünde süreli pasaport ücreti bu yıl bin 478 TL olmuştu 2023’te bu bedel 3 bin 212 TL’yi aşacak. Evlilik cüzdanları ise bu yıl 200 TL bedele ulaşmıştı 2023 YDO ile cüzdan bedeli 435 olacak.

Cumhurbaşkanının vergi veya cezaların yeniden değerleme oranının yarısı kadar veya yüzde 50 fazlasına kadar artırma yetkisi var.