Zeytinyağında üretim düştü! Fiyatlar 3 kat arttı

Yayınlanma: 08.11.2023 - 15:00

Güncelleme: 08.11.2023 - 15:00

Zeytinyağında artan maliyet ve düşük rekolte fiyatlara yansıdı.

TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Birliği, 2023-2024 sezonu zeytinyağı alım fiyatını belirledi.

TARİŞ Başkanı Hilmi Sürek, zeytinyağı alım fiyatını kilogram başına 295 lira olarak belirlediklerini açıkladı.

81 LİRADAN 295 LİRAYA ÇIKTI

Sızma zeytinyağında geçen sezon 81 lira olan fiyat yeni sezon için 295 liraya çıkarıldı. Böylelikle yüzde 264 oranında artış gerçekleşti.

Ürün alım fiyatının artırılmasının ilerleyen süreçte market fiyatlarına yansıması bekleniyor.

Çiftçiler ürününü bu fiyattan TARİŞ'e satabilecek, rakam piyasada belirleyici olacak.

Sürek, yaptığı yazılı açıklamada, ürün alım fiyatının üreticinin alın terinin karşılığını alabilmesi ve ürünün değerini bulması açısından önemli olduğunu ifade etti.

PİYASADA BELİRLEYİCİ OLACAK

Açıkladıkları fiyatın piyasada belirleyici olacağını belirten Sürek, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz sezonda kaliteli ve gerçek zeytinyağına ulaşmak herkes için büyük önem taşıyacaktır. Her zaman olduğu gibi Birliğimizin en önemli hedefi üreticiden aldığı kaliteli zeytinyağını güvenli şekilde tüketiciyle buluşturmaktır. Sezon içinde piyasa hareketlerini ve fiyat gelişmelerini izleyerek gerekirse yeni düzenlemeler yapacağız."