Taylan Antalyalı'dan 25 milyon TL'lik yatırım: 'Betona değil üretime yatırdık'

07 Ağustos 2022 Pazar, 10:51

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Taylan Antalyalı’nın Nazilli’ye kazandıracak olduğu 25 milyonluk yatırıma başlandı. Antalyalı, Arslanlı Mahallesi Mergen Çayı mevkiinde soğuk sıkım zeytinyağı fabrikası ve şişeleme tesisi kuruyor. Menajeri Cahit Sevim, Taylan Antayalı ve Zafer Sert’in ortak olduğu fabrikanın temelleri atıldı. Temel atma törenine Taylan Antalyalı’nın babası Nami Antalyalı, annesi Zeliha Antalyalı, menajeri Cahit Sevim, ortakları Zafer Sert ve yurttaşlar katıldı.

"ARSLANLI'NIN AVRUPA'YA AÇILAN YÜZÜ OLACAK"

Tüm hedeflerinin köylünün ürettiği zeytini, en iyi şekilde değerlendirebilmek ve alieleri ekonomik anlamda desteklemek olduğunu söyleyen Zafer Sert, “Arslanlımızın yurt dışına açılan bir kapısı olacağız. Bölgemizde bulunmayan soğuk sıkım zeytinyağı fabrikasını inşallah bu sezon içerisinde devreye sokacağız. Zeytinyağımızın maalesef yerlerde olduğunu gördüm. Hiçbir üreticimizin yanında ne siyasi anlamda birileri bulunmakta ne de ilçemizin ileri gelen iş adamları tarafından atılım ve girişim yapılmakta. Kesinlikle ve kesinlikle en çok istediğim Nazilli’mizde üretilen yağın en iyi şekilde yurt dışında tanıtımı yapılması. Bölge halkımız için ürünlerin değerlendirilmesidir. Bundan sonraki süreçte de hedef ve planımız şişeleme tesisini kurup en iyi şekilde bölge halkımıza hizmet vermektir. Bu yılki yatırımımız 15 milyon ve şişeleme tesisi için de önümüzdeki yıl planladığımız 10 milyon civarında” dedi.

“BETONA DEĞİL ÜRETİME YATIRDIK”

Aydın Hedef gazetesinde yer alan habere göre; Antalyalı’nın futboldan kazandığı parayı üretim tesisine yatırmaya karar verdiklerini ifade eden baba Nami Antalyalı, “Bu kararda hem Cahit Sevim hem de Zafer Sert dediler ki ‘Nazilli’nin dağlarından yağ, ovasından bal akar.’ Onların da desteğiyle burada bu fabrikayı kurmaya karar verdik. Bu fabrikayı kurarak hem köylünün ürününü daha iyi değerlendirmek hem de çocuklarımızın geleceğine yönelik bir şirket kurmak amacıyla çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra daha farklı projelerde birlikte devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“DOĞRU YATIRIMA SEVK ETTİK”

Futbol hayatı ve menajerlik kariyeri boyunca Nazilli’yi en iyi şekilde temsil etmenin telaşı içerisinde olduğunu ifade eden Cahit Sevim, “Taylan Antalyalı gibi karakterli ve aile eğitimi görmüş sadece yeteneğiyle değil karakteriyle de göz önünde bulunan bir futbolcuyu iyi bir şekilde yönlendirmek istedik. Kazandığını doğru yatırımlara yapmasını sevk ettik. Taylan'ın Nazilli'yle hiçbir bağı yoktu. Yatırımlarını turizm sektöründe Yatağan veya Muğla yöresinde de yapabilirdi ama Nazilli'nin yetiştirdiği bu ürüne yaptı" diye konuştu.

“YERLİ FUTBOLCUYA SAHİP ÇIKALIM”

Yerli futbolcuların gereken değeri görmemesi nedeniyle serzenişte bulunan Menajer Sevim, “Taylan kazandığı parayı Türkiye’ye yatırdı. Yabancı futbolcular yüksek meblağlar alıp gidiyor ancak el üstünde tutuluyor. Taylan ise en ufak bir pas hatasında yerden yere vuruluyor. Kendi çocuğunu bu kadar değersizleştirme benim ağırıma gidiyor. Bunun adı Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş olması önemli değil kendi evladına sahip çıkmayı biraz öğrenmemiz gerek. Bakın buradan kim bilir kaç kişi ekmek yiyecek. Bu çocuk yabancı bir futbolcu olsaydı yatırımlarını buraya yapma şansı sıfırdı” ifadelerine yer verdi.