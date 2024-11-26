Tazminat için başvuru, zorunlu trafikte yüzde 26.6 kaskoda yüzde 10.6 arttı: 9 ayda 3.3 milyon dosya

Yayınlanma: 26.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.11.2024 - 04:00

Enflasyonist ortam, parça maliyetleri ve ilk dokuz ayda 500 bine ulaşan trafik kazaları, hasar tazminatı ödemelerini hem zorunlu trafik sigortası hem kasko açısından önemli ölçüde artırdı.

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) yeni yayımladığı ilk dokuz aylık “motorlu taşıtlar sigorta istatistikleri” raporuna göre geçen yılın aynı dönemine kıyasla zorunlu trafikte tazminat konu dosya sayısı yüzde 26.6 artarak 2 milyon 221 bin 300 adede çıktı. Toplam ödeme de yüzde 108.4 yükselerek 61 milyar 974 milyon lira oldu.

Dosya başına ortalama ödeme tutarı da yüzde 64.7 artarak 27 bin 899 lira. Taşıt türüne göre en çok ödeme yüzde 110.2 artışla 34.7 milyar lirayla “otomobil”e yapıldı. Dosya sayısı yüzde 24.2 artışla 1 milyon 229 bin 180 adet olurken ortalama ödeme yüzde 69.3 artışla 28 bin 231 lira. En yüksek ortalama ödeme ise yüzde 62.5 artışla 44 bin 451 liraya çıkan “otobüs (sürücü dahil 31 ve üstü koltuk)” oldu.

‘OTOMOBİL’ İLK SIRADA

Kaskoda ise dosya sayısı yüzde 10.6 artışla 1 milyon 81 bin 71 adet olurken toplam ödeme yüzde 89 yükselişle 42 milyar 279 milyon liraya çıktı. Buna göre dosya başına yapılan ortalama ödeme tutarı 70.9 artışla 39 bin 109 liraya ulaştı. Bu kapsamda taşıt türüne göre en çok ödeme yüzde 96 artışla 29.5 milyar lira ile yine “otomobil” için yapıldı. Dosya sayısı yüzde 14.3 artışla 808 bin 499 adet olurken ortalama ödeme de yüzde 71.5 artışla 36 bin 231 522 liraya çıktı. Dosya başına en yüksek ortalama ödeme ise yüzde 62.3 artışla 122 bin 920 liraya yükselen “römork” için yapıldı.